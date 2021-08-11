Дрифт на Софийской площади: alyona alyona вызвали на допрос

alyona alyona оказалась в центре скандала. Фото: коллаж "Сегодня"

Украинская рэперша alyona alyona получила повестку о вызове на допрос в качестве свидетеля в Шевченковский отдел Нацполиции по делу о незаконном дрифте на Софийской площади.

Фото повестки певица опубликовала в социальной сети Instagram.

В сети Instagram певица в Stories выложила фотографию повестки, в которой указано о вызове на допрос в качестве свидетеля в кабинет № 211 СВ ОП №4 Шевченковского УП ГУНП в Киеве в уголовном производстве от 10.08.2021 года.

Скрин повестки. Фото: Instagram Alyona-Alyona

Что было ранее

Вчера распространились в Сети снимки жутких последствий незаконного дрифта спорткаров. Софийскую площадь выбрали в качестве локации для съемки рекламного ролика.

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Кроме того, что на месте остались следы от резины, экстремальный дрифт был опасен для прохожих и проезжающих машин.

Выяснилось, что в одном из спорткаров находилась рэперша alyona alyona. Артистка опубликовала несколько сториз в соцсети, но вскоре удалила их.

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