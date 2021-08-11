Дрифт на Софійській площі: alyona alyona викликали на допит

alyona alyona виявилася в центрі скандалу. Фото: колаж "Сьогодні"

Українська реперша alyona alyona отримала повістку про виклик на допит як свідок в Шевченківський відділ Нацполіції у справі про незаконний дрифт на Софійській площі.

Фото повістки співачка опублікувала в соціальній мережі Instagram.

У мережі Instagram співачка в Stories виклала фотографію повістки, в якій зазначено про виклик на допит як свідка до кабінету № 211 СВ ОП №4 Шевченківського УП ГУНП в Києві в кримінальному провадженні від 10.08.2021 року.

Скрін порядку. Фото: Instagram Alyona-Alyona

Що було раніше

Вчора поширилися в Мережі знімки страшних наслідків незаконного дрифту спорткарів. Софійську площу вибрали як локацію для зйомки рекламного ролика.

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До того ж, на місці залишилися сліди від гуми, екстремальний дрифт був небезпечним для перехожих і проїзних машин.

З'ясувалося, що в одному зі спорткарів перебувала реперша alyona alyona. Артистка опублікувала кілька сторіз в соцмережі, проте невдовзі їх видалила.

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