Два самолета из аэропорта "Борисполь" вылетят с опозданием: в чем причина

Задержки рейсов - не редкость в "Борисполе". Фото: коллаж "Сегодня"

В международном аэропорту "Борисполь" задерживается вылет сразу двух рейсов в Тирану и в Анталию. Оба рейса осуществляет авиакомпания МАУ.

Информацию об этом показали на информационном табло аэропорта.

Какие рейсы опаздывают?

Вылет в столицу Албании был запланирован на 13:10, но его перенесли на 18:30.

Вылет в Анталию должен был состоятся в 11:35, но его перенесли на 17:15.

Табло с переносом рейсов. Скриншот с сайта аэропорта

Сайту "Сегодня" в компании уточнили, что перенос рейсов в Анталию и Тирану произошел из-за загруженности воздушных суден.

"Никто не застрахован от технических моментов, которые предусматривают замену борта. Из-за плотности навигации на замену воздушного судна необходимо время. Пассажиры предупреждены о переносе времени вылета на обоих рейсах. Все сделано в соответствии международных процедур, которые применяются на случай таких изменений в расписании", – рассказали в МАУ.

Пассажиропоток в "Борисполе"

Только в июле 2021 года международный аэропорт "Борисполь" обслужил 1 167 994 пассажиров (из них 735 640 – пассажиры регулярных рейсов, 432 354 – нерегулярных).

Учитывая, что лето еще не закончилось, а для туристов после карантина стают доступными полеты в другие страны, в аэропорту призывают пользоваться их услугами.

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