Дым видно за километры: в Киеве масштабный пожар в здании (видео)

В Киеве горит здание. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве произошел пожар на улице Жмеринская в парке "Совки". Как стало известно, горит деревянное здание.

Об этом сообщает "Сегодня".

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Подробности ЧП

Как рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева, на улице Жмеринская горит деревянное здание ориентировочно размером 50х50. Принадлежность здания выясняется.

Пожар локализировали на площади 300 кв. м. На место выехали спасатели.

Информации о пострадавших пока нет.

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Пожар в Лавре

На территории Киево-Печерской Лавры недавно возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где расположена мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю.

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На месте пожара на территории Киево-Печерской Лавры работали спасатели. К тушению привлекали 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.

"Наши сотрудники ликвидируют возгорание. Возгорание произошло на втором этаже двухэтажного здания с распространением на крышу дома. Это помещение – это художественная мастерская на территории Киево-Печерской лавры", – сообщили тогда сайту "Сегодня" в ГСЧС Киева.

Возгорание в мастерской по росписи икон на территории Киево-Печерской лавры ликвидировано. Три человека пострадали: один из пострадавших выпрыгнул из окна.

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