Фасады закрывают сеткой: Гостиный двор в Киеве начали готовить к консервации

Реконструкцию могут начать в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня

Гостиный двор на Контрактовой площади в Киеве начали готовить к консервации на зиму. За это время планируют провести архитектурный конкурс и исследования.

Об этом сообщает глава общественной организации Совет по Урбанистике Киева Виталий Селик в Facebook.

"Впервые за 2760 дней строители вернулись в Гостиный Двор. Теперь там работают специалисты от Государства, а не мутного застройщика", – пишет Селик.

Так, фасады закрывают защитной сеткой для защиты прохожих от обвала элементов. А после будет консервация здания перед его девятой зимой без крыши – накроют строительной пленкой или винилом для защиты от осадков.

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За это время должны начаться

Пространственные и социологические исследования, определение карты стейкголдерив

Обсуждение и утверждение с обществом и экспертами будущих видения и функций Гостиного двора

Подготовка технического задания реставрации

Архитектурный конкурс

Обсуждение с обществом результатов конкурса и определение победителя

Проектирование

"Если неотложно начать эти процессы, то в строительные работы можно зайти ближе к концу 2022 года. Срок реализации будет зависеть от сложности проекта. Но предварительно на это нужно один-два года", – пишет Селик.

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Также он рассказал, что в случае успешного хода всех подготовок и работ обновленный Гостиный Двор можно будет увидеть не ранее конца 2023 года. Из-за того, что здание защищено тремя охранными статусами — памятник местного и национального значения, главный и центральный элемент памятника градостроительства Контрактовая площадь — "больших сюрпризов с фасадом, ордерной аркадой и формой крыши не следует ожидать".

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