Фасады закрывают сеткой: Гостиный двор в Киеве начали готовить к консервации

Реконструкцию могут начать в 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня
Гостиный двор на Контрактовой площади в Киеве начали готовить к консервации на зиму. За это время планируют провести архитектурный конкурс и исследования.
Об этом сообщает глава общественной организации Совет по Урбанистике Киева Виталий Селик в Facebook.
"Впервые за 2760 дней строители вернулись в Гостиный Двор. Теперь там работают специалисты от Государства, а не мутного застройщика", – пишет Селик.
Так, фасады закрывают защитной сеткой для защиты прохожих от обвала элементов. А после будет консервация здания перед его девятой зимой без крыши – накроют строительной пленкой или винилом для защиты от осадков.
За это время должны начаться
- Пространственные и социологические исследования, определение карты стейкголдерив
- Обсуждение и утверждение с обществом и экспертами будущих видения и функций Гостиного двора
- Подготовка технического задания реставрации
- Архитектурный конкурс
- Обсуждение с обществом результатов конкурса и определение победителя
- Проектирование
"Если неотложно начать эти процессы, то в строительные работы можно зайти ближе к концу 2022 года. Срок реализации будет зависеть от сложности проекта. Но предварительно на это нужно один-два года", – пишет Селик.
Минкульт просит передать ему Гостиный двор в Киеве
Также он рассказал, что в случае успешного хода всех подготовок и работ обновленный Гостиный Двор можно будет увидеть не ранее конца 2023 года. Из-за того, что здание защищено тремя охранными статусами — памятник местного и национального значения, главный и центральный элемент памятника градостроительства Контрактовая площадь — "больших сюрпризов с фасадом, ордерной аркадой и формой крыши не следует ожидать".
Ранее мы писали:
- легендарное здание Гостиного двора снова в центре внимания. И все из-за спора между КГГА и Министерством культуры, которые не могут поделить разрушающееся здание.
- Сейчас Гостиный двор находится на балансе Фонда госимущества Украины. Киевские власти несколько лет ведут борьбу за его возвращение в коммунальную собственность, а в Минкульте вдруг заявили, что хотят превратить его в Музей современного искусства и взять Гостиный двор на свой баланс.