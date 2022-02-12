Фонарик вместо света и запрет на ванную: как студентка экономила на коммуналке в Киеве

В Киеве тщательно экономят на коммунальных услугах. / Фото: Коллаж: Сегодня
Оплата коммуналки в Киеве – болезненный вопрос для многих жителей столицы. Некоторые для уменьшения чисел в платежках прибегают к строгим ограничениям.
Одну из таких историй опубликовал Обозреватель.
Студентка КНУ им. Шевченко Мария два года жила в съемной квартире вместе с владелицей жилья – 74-летней Анной Ивановной. Хозяйка научила девушку разным способам экономии, поскольку никакой субсидии на оплату коммунальных услуг у нее не было. Женщина буквально считала каждый литр воды и каждый кВт*час электроэнергии.
Способы экономии
В сливном бачке над унитазом хозяйка дома разместила пустую литровую пластиковую бутылку – чтобы он полностью не заполнялся водой. На ночь пенсионерка выключала электроэнергию во всей квартире, чтобы квартирантка не сидела допоздна за включенным компьютером.
Кроме того, в квартире действовали следующие правила:
купание в ванне запрещено – только душ. "Она с самого начала объяснила, как правильно мыться. На себе показывала, хорошо, хоть не раздевалась. Намочиться, воду выключить, намылиться, воду включить и смыть мыло. Второй раз можно повторить процедуру. Если в третий раз повторить процедуру – она будет стучать в дверь и возмущаться", – рассказала студентка.
телевизор два часа перед сном, а свет можно и не включать. Самые строгие правила касались электроэнергии. Чтобы вечером пройтись по коридору квартиры, приходилось использовать свет от мобильного телефона.
мыть посуду только в тазу. Проточной водой в квартире Анны Ивановны разрешалось только смывать моющее средство из посуды, а вот мыть ее только в тазике с водой. Затем этой грязной водой наполнялся бачок унитаза.
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