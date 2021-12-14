ФОПы вышли на протест в центре Киева: начались стычки (видео)

В Киеве под Верховной Радой проходят акции протеста предпринимателей и противников вакцинации. Как сообщают в соцсетях, уже начались первые стычки с участием ФОПов.
Видео с центра столицы опубликовали Klimenko Time в Telegram.
Люди полностью перекрыли улицу Грушевского, жгут фаеры. Их пытается оттеснить полиция. Митинг ФОПов под стенами Рады начался сегодня с самого утра.
Предприниматели требуют принятия законопроекта №6376, которым предлагается отсрочить до 1 января 2023 года расширенное применение кассовых аппаратов плательщиками единого налога.
Противники вакцинации выступают против законопроекта 4142, который введет новые правила вакцинации населения.
Митингуют давно
1 декабря весь центр Киева был перекрыт с раннего утра. Это было связано с протестами ФОПов, которые во время митинга зажгли фаеры под знаменитую песню украинской группы "Океан Эльзы".
Начали ФОПы выходить на такие акции регулярно.