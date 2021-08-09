Гигантские очереди в киевском метрополитене. Когда построят второй выход из Вокзальной

Городские власти уже много лет обещают решить вопрос с очередями на станции возле железнодорожного вокзала

Киевский метрополитен в прошлом году уже оглашал тендер на разработку проекта второго выхода из "Вокзальной", но он не состоялся / Фото: коллаж "Сегодня"

Станция "Вокзальная" одна из самых загруженных в киевском метро. На единственном входе, который служит городу более 60 лет, выстраиваются гигантские очереди из пассажиров. Это ярко заметно в начале осени, когда в Киев массово возвращаются студенты и люди, которые приезжают в столицу на работу из пригородов

Об этом сообщает "Сегодня".

Что говорят власти?

Городские власти уже много лет обещают построить второй выход из "Вокзальной". Даже заявлялось, что она станет пересадочной, когда построят четвертую Подольско-Выгуровскую линию метрополитена.

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В прошлом году Киевский метрополитен огласил тендер на разработку проекта второго выхода из "Вокзальной", но он так и не состоялся. Стоимость проекта тогда оценивалась в более 71 миллион гривен.

"Мы оглашали тендер на проект второго выхода станции "Вокзальная". Но он, увы, не состоялся. Повторно тендер пока не оглашали", – сообщили сайту "Сегодня" в КП "Киевский метрополитен".

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