Город перекрыт. В Киеве проходит репетиция парада – военная техника выстроилась в колонну (фото, видео)

В столице пробки из-за репетиции парада. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве сегодня, 20 августа, проходит репетиция парада ко Дню Независимости. Как сообщает корреспондент "Сегодня", колонна военной техники двигается по проспекту Победы к центру города.
Возле метро "Льва Толстого" уже нельзя проехать. Там собирают большой турецкий беспилотник прямо на проезжей части.
Всего было запланировано три репетиции – 18, 20 и 22 августа – в эти дни в городе будет затруднено движение.
Весь город перекрыт из-за колон с авиа и военной техникой.
Как свидетельствуют онлайн-карты Google-maps, центр уже перекрыт.
В частности, перекрыт Крещатик, Большая Васильковская и Набережно-Крещатицкая. Они будут перекрыты с обеда до полуночи.
Что запланировано на День Независимости
В нынешнем военном параде в столице примут участие более 5000 военных, более 50 летательных аппаратов, 400 единиц оружия и техники.
В День Независимости Украины на Крещатике будет три колонны – пешая, воздушная и механизированная.
Интересно, что пешую колонну сводных парадных расчетов Национальной гвардии Украины будут представлять сразу четыре "коробки":
- кинологическое подразделение со служебными собаками;
- военнослужащие специального учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул";
- курсанты Национальной академии;
- сводный оркестр.
Ранее мы сообщали:
- что военный парад далеко не единственная культурная программа на 30-летие независимости Украины. Президент Владимир Зеленский рассказал, что День Независимости будем праздновать три дня.
- к военному параду подлатали асфальт на Крещатике.