Місто перекрите. У Києві триває репетиція параду – військова техніка вишикувалася в колону (фото, відео)

У столиці пробки через репетицію параду. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 20 серпня, триває репетиція параду до Дня Незалежності. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", колона військової техніки рухається проспектом Перемоги до центру міста.

Біля метро "Льва Толстого" вже не можна проїхати. Там збирають великий турецький безпілотник прямо на проїзній частині.

Всього було заплановано три репетиції – 18, 20 і 22 серпня – в ці дні в місті буде ускладнено рух.

Військові авто готуються їхати в бік центру. Фото: "Сьогодні"

Все місто перекрите через колони з авіа та військовою технікою.

Рух в столиці зупинилося. Фото: "Сьогодні"

Як свідчать онлайн-карти Google-maps, центр вже перекритий.

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Карта пробок. Фото: Гугл-карти

Зокрема, перекрито Хрещатик, Велику Васильківську та Набережно-Хрещатицьку. Вони будуть перекриті з обіду до півночі.

Так выглядит сейчас Крещатик. Фото: Гугл-карты

Що заплановано на День Незалежності

У теперішньому військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більш ніж 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

У День Незалежності України на Хрещатику буде три колони – піша, повітряна і механізована.

Цікаво, що пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії України представлятимуть відразу чотири "коробки":

кінологічний підрозділ зі службовими собаками;

військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесний Караул";

курсанти Національної академії;

зведений оркестр.

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