Из международного аэропорта "Борисполь" отправят на лечение украинских военных в Германию: когда

Эти военнослужащие Вооруженных сил Украины, получили частично очень тяжелые ранения в боях на Донбассе

Летающий госпиталь на снимке. Фото: коллаж "Сегодня"

Завтра в международном аэропорту "Борисполь" состоится отправка украинских военных на лечение в Германию. В одиннадцатый раз раненые военнослужащие будут отправлены самолетом для лечения в госпиталях Бундесвера. Об этом сообщила корреспонденту "Сегодня" пресс-служба аэропорта.

С 2014 года в аэропорту "Борисполь" регулярно приземляется самолет А310 ВВС Германии.

"Но внутри стоят не обычные ряды пассажирских кресел для перевозки как можно большего количества пассажиров, а медицинское оборудование, чтобы только небольшое количество пассажиров смогло безопасно улететь в Германию. Эти пассажиры – военнослужащие Вооруженных сил Украины, получивших частично очень тяжелые ранения в боях на Донбассе", – говорят в пресс-службе.

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Несколько фактов и кто возглавляет миссию

За последние семь лет Германия приняла в целом 136 раненых.

Штаб военного атташе Посольства Германии готовит и координирует ход этой акции поддержки, затраты на которую в полном объеме берет на себя Бундесвер.

Руководитель команды врачей Бундесвера, полковник медицинской службы, господин Фишер и Временный поверенный в делах г-н Бертрам фон Мольтке провожают миссию медицинской транспортировки в Германию 27 июля.

Ранее мы писали, что в международном аэропорту "Борисполь" отменили рейс в Италию.

Напомним, что "Укрзализныця" запускает новую электричку из Киева в "Борисполь". Это связано с ростом спроса пассажиров на экспресс.