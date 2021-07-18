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"Укрзализныця" запускает новую электричку из Киева в "Борисполь"

18 июля 2021 11:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

В "Борисполь" будет ездить еще один рельсовый автобус Pesa

Количество рейсов Pesa останется неизменной / Фото: коллаж "Сегодня"

Количество рейсов Pesa останется неизменной / Фото: коллаж "Сегодня"

Компания "Укрзализныця" добавляет еще один рельсовый автобус Pesa на экспресс из Киева в Международный аэропорт "Борисполь" и обратно.

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Об этом сообщает "Укрзализныця".

"Количество рейсов Pesa останется неизменным: их будет 22 пары, как и в данный момент. Однако количество мест в пиковые часы будет увеличено: теперь в самое загруженное время по маршруту будет курсировать сдвоенный Pesa, что позволит перевозить 162 пассажира вместо 81 за один рейс", – говорится в сообщении.

Это связано с ростом спроса пассажиров на экспресс. Только за одни сутки, 14 июня, "Укрзализныця" перевезла по этому маршруту около 4 тыс. пассажиров, что стало рекордом с момента возобновления пассажирского движения по этому направлению после карантина.

Причиной мог стать ремонт автотрассы Киев – Борисполь, поэтому и возросла нагрузка на железную дорогу.

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Напомним, между станциями Вильча и Янов "Укрзализныця" закончила реконструкцию пути. Колея объединяет зону отчуждения Чернобыльской атомной электростанции с основной железнодорожной сетью.

Ранее мы писали, что в Закарпатской области "Укрзализныця" планирует разобрать участок Иршава – Приборжавское легендарной Боржавской узкоколейки.

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