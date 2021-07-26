Версия на русском
$ 27,05
31,85

З міжнародного аеропорту "Бориспіль" відправлять на лікування українських військових в Німеччину: коли

26 липня, 16:25

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Ці військовослужбовці Збройних сил України, отримали частково дуже важкі поранення в боях на Донбасі

Літаючий госпіталь на знімку. Фото: колаж "Сьогодні"

Завтра в міжнародному аеропорту "Бориспіль" відбудеться відправка українських військових на лікування до Німеччини. В одинадцятий раз поранені військовослужбовці будуть відправлені літаком для лікування в госпіталях Бундесверу. Про це повідомила кореспонденту "Сьогодні" прес-служба аеропорту.

З 2014 року в аеропорту "Бориспіль" регулярно приземляється літак А310 ВПС Німеччини.

"Але всередині стоять не звичайні ряди пасажирських крісел для перевезення якомога більшої кількості пасажирів, а медичне обладнання, щоб тільки невелика кількість пасажирів змогла безпечно полетіти в Німеччину. Ці пасажири – військовослужбовці Збройних сил України, які отримали частково дуже важкі поранення в боях на Донбасі" , – кажуть в прес-службі.

Читайте також: "Гарного вам вихідного!": як Аваков відпочиває в Італії (фото)

Кілька фактів і хто очолює місію

Раніше ми писали, що в міжнародному аеропорту "Бориспіль" скасували рейс до Італії.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" запускає нову електричку з Києва до "Борисполя". Це пов'язано зі зростанням попиту пасажирів на експрес.

Новини на цю ж тему:
Київ Німеччина Бориспіль військові лікування міжнародний аеропорт

Джерело: Сьогодні

Реклама