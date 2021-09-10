Из-за футбола вечером 11 сентября в Киеве временно закроют три станции метро

Могут закрыть станции "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого". Коллаж: "Сегодня"

11 сентября в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Днепр-1" (Днепр) возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Об этом сообщает пресс-служба Метрополитена.

В частности, возможно ограничение (закрытие) на вход станции "Олимпийская" перед началом футбольного матча (начало игры в 19:30), а после окончания игры станций "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого".

"Механизм применяется по соображениям безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций. Просим прощения за возможные неудобства. Просим соблюдать масочный режим", – говорится в сообщении.

Запуск метро на Виноградарь опять перенесли

Ранее мы сообщали, что "Киевметрострой", который продлевает Сырецко-Печерскую линию метрополитена в жилой массив Виноградарь, просит КП "Киевский метрополитен" перенести сроки сдачи работ с ноября 2021 года на май 2023 года.

"Киевметрострой" добивается от Киевского метрополитена внесения изменений в сроки строительства метро на Виноградарь в судебном порядке.

"Пункт 2.1 "Подрядчик... завершает и передает готовый объект Заказчику – 12.05.2023 года, при условии доведения соответствующих целевых бюджетных назначений", – говорится в тексте постановления.

На данном этапе генподрядчик должен передать готовый объект заказчику 26 ноября 2021 года, но сумма финансирования строительства метрополитена в 2017-2021 годы составила 4,07 млрд грн из общей суммы тендера 5,98 млрд грн.

"Киевметрострой" не успевает к указанному сроку закончить – не хватает средств. Для завершения генподрядчику необходимо освоить минимум 1,91 млрд грн, если не будут подписаны дополнительные соглашения.

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