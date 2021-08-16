Тайны киевского метрополитена: станция с лилиями, камышом и звездным небом на перроне (фото)

Станция "Славутич" посвящена целиком и полностью Днепру, хотя и напоминает космический корабль

Внутри "Славутич" - настоящий космодром / Фото: коллаж "Сегодня"

Станция киевского метрополитена "Славутич" – это сплошной контраст. Внешне она имеет неприглядный вид. Многие пассажиры называют ее "склепом" или "крематорием на Левом берегу".

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И правда, ее внешний вид немного отталкивающий – серый бетон, каскадная форма, чем-то напоминающая склеп. В депрессию прохожих вгоняют неухоженная территория вокруг и масштабная стройка, из-за которой перекрыта одна из лестниц для пассажиров, которая ведет к "Славутичу".

Вот так станция выглядит снаружи / Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

А вот внутри – это настоящий космодром. По крайней мере, так кажется пассажирам. На самом деле станция посвящена целиком и полностью Днепру – древнему Славутичу.

Архивное фото входа на станцию с Южного моста / Фото: пресс-служба "Киевского метрополитена"

Звездное небо

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Главная изюминка станции – это ее потолок. Благодаря ему, создано аллюзию ночного Днепра-Славутича. Плиты перекрытия выкрашены в черный цвет, а под ними подвешены легкие синие конструкции с длинными рядами точечных светильников.

Лилии и камыши под потолком станции / Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Благодаря такой системе освещения потолок станции становится невидимым и исчезает. При включении определенного освещения возникает ощущения звездного неба над головой.

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Интерьер напоминает космический корабль / Александр Марущак, "Сегодня"

Кстати, под потолком также подвешены легкие пластины, которые символизируют водяные лилии, и ряды длинных металлических труб. Когда на станцию приезжает или отъезжает поезд, под воздействием потоков воздуха трубы колышутся, словно камыши.

Вот так станция выглядела в советские времена / Фото: пресс-служба "Киевского метрополитена"

Станция метро "Славутич" уникальная тем, что ее построили гораздо раньше открытия. Дело в том, что над ней проходит проспект Николая Бажана, который заработал вместе с Южным мостом в конце 1990 года. То есть, станция была построена, но открыли ее только два года спустя.

"Славутич" отрыли лишь спустя два года после строительства / Фото: пресс-служба "Киевского метрополитена"

Кто и когда построил?

Станция "Славутич" Была открыта 30 декабря 1992 года

Архитектор: Николай Алешкин

Художники: Юрий Левченко, Донат Оболончик

Тип конструкции: колейная мелкого заложения

В 2020 году "Славутичем" воспользовались 725 тысяч пассажиров за полгода, а в 2021 году – 920 тысяч пассажиров

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Вот так строили станцию / Фото: пресс-служба "Киевского метрополитена"

В оформлении "Славутича" доминирует синий цвет, который олицетворяет реку Днепр – главную тему станции, а колонны из нержавеющей стали создают ряд эффектных световых столбов. В торцевой части платформы, на колейных стенах и над ступеньками из вестибюля размещены тематические композиции, которые подчеркивают тему древней реки.

Перрон "Славутича" с колонами / Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

"Славутич" стал ярким и наглядным примером того, как типовой проект станции метро можно превратить в настоящий шедевр.

В оформлении "Славутича" доминирует синий цвет / Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Кстати, во всех проектах станции метро "Славутич" обыгрывалась тема Днепра, а в некоторых проектировщики предлагали даже создать аллюзию Южного моста, который на тот момент уже был построен. Его предлагалось сделать за счет освещения на перроне станции.

Станция посвящена Днепру / Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Ресторан на южном мосту

Зеленую ветку киевского метро смогли продлить на левый берег Киева только после того, как был введен в эксплуатацию Южный мост.

Он заработал 25 декабря 1990 года. На тот момент переправа считалась одной из лучших в СССР, поскольку при строительстве были внедрены инновационные решения.

Одним из главных инженеров этого проекта был легендарный киевский мостостроитель Георгий Фукс, который является автором Северного моста и моста Метро в Киеве.

Вантовый Южный мост напоминает огромную арфу посреди Днепра и имеет пролет для свободного прохода судов длинной в 271 метр.

Благодаря массивному пилону высотой в 133 метра, мост считается самым высоким в Украине.

Проект ресторана на Южном мосту / Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Кстати, на пилоне моста предполагалось построить ресторан, он даже был в проекте. Позже проектировщики отказались от этой идеи, поскольку функционально на мосту это было бы неудобно ни для посетителей, ни для автомобилистов, особенно, теперь при бешенных пробках на переправе.

Здесь должен был быть ресторан, но его так и не построили / Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Самый длинный перегон

Интересно, что изначально колеи метрополитена, которые расположенные на Южном мосту, были открытыми по всей длине переправы. Спустя время часть проезда накрыли стальным навесом.

Кстати, перегон между "Выдубичами" и "Славутичем" считается самым длинным в Киевском метрополитене – 3 километра 400 метров.

Вот так выглядит станция со ступенек / Фото: Александр Марущак, "Сегодня"

Ранее мы писали, что в киевском метрополитене за нарушение карантина наказали почти 2,5 тыс. пассажиров.

Напомним, что в киевском метро диктор внезапно закашлялся в конце объявления к пассажирам. Событие оказалось социальным перформансом к Всемирному дню борьбы с раком легких, который отмечают 1 августа.