Из-за трагедии в Киеве парализовано движение – женщина попала под трамвай

В столице женщина попала под трамвай / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице Кирилловской, 160Б женщина попала под трамвай. Движение электротранспорта парализовано.

Об этом сообщает "Киевпасстранс".

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"Задерживается движение трамваев №11, 12, 16, 19 по ул. Кирилловская/Сырецкая в направлении ул. Героев Днепра по причине попадания человека под трамвай. На место вызваны полиция и МШД", – говорится в сообщении.

Движение трамваев парализовано / Фото: dtp.kiev.ua

Как сообщают в Сети, женщина погибла на месте.

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Попала под трамвай из-за телефона

Ранее в Киеве был похожий случай. В Днепровском районе столицы на трамвайной остановке "Бульвар Ярослава Гашека" 30-летняя женщина попала под трамвай. Она осталась жива, но сильно травмирована.

"Женщина переходила дорогу в неположенном месте. Она шла по рельсам и при этом разговаривала по телефону. Женщина явно отвлеклась на разговор, поскользнулась и упала под трамвай. Ее затянуло под него. На данный момент женщина госпитализирована с переломами ног. Ей предстоит длительное лечение, поскольку травмы очень серьезные. Мы призываем киевлян быть осторожными, не отвлекаться на разговоры по телефону и переходить дорогу только в оборудованных для этого местах", – рассказали сайту "Сегодня" в КП "Киевпастранс".

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