Через трагедію у Києві паралізований рух – жінка потрапила під трамвай

У столиці жінка потрапила під трамвай / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві на вулиці Кирилівській, 160Б, жінка потрапила під трамвай. Рух електротранспорту паралізований.
Про це повідомляє Київпастранс.
"Затримується рух трамваїв №11, 12, 16, 19 по вул. Кирилівська/Сирецька у напрямку вул. Героїв Дніпра через потрапляння людини під трамвай. На місце викликані поліція та МШД", – йдеться у повідомленні.
Як повідомляють у Мережі, жінка загинула на місці.
Потрапила під трамвай через телефон
Раніше у Києві був схожий випадок. У Дніпровському районі столиці на зупинці "Бульвар Ярослава Гашека" 30-річна жінка потрапила під трамвай. Вона залишилася живою, але сильно травмованою.
"Жінка переходила дорогу в недозволеному місці. Вона йшла рейками і при цьому розмовляла по телефону. Жінка явно відволіклася на розмову, послизнулася і впала під трамвай. Її затягнуло під нього. На цей момент жінка госпіталізована з переломами ніг. На неї чекає тривале лікування, оскільки травми дуже серйозні. Ми закликаємо киян бути обережними, не відволікатися на розмови по телефону та переходити дорогу лише в обладнаних для цього місцях", – розповіли сайту "Сьогодні" у КП "Київпастранс".
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