Избиение советника Генпрокурора в Киеве: одного из нападавших задержали

В Киеве избили советника генпрокурора Зураба Адеишвили. Фото: коллаж "Сегодня"

Правоохранители задержали одного из нападавших на помощника Генпрокурора. 34-летнему иностранцу объявили подозрение по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

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7 февраля в полицию Киева от врачей поступила информация о том, что с улицы Тверской Тупик в медучреждение госпитализирован мужчина, которого избили четверо неизвестных. Правоохранители установили, что 49-летний потерпевший – помощник Генпрокуратура Зураб Адеишвили.

Полицейские провели следственные действия. В результате одного из нападавших задержали. Им оказался 34-летний иностранец, которому уже объявили подозрение. Розыск его подельников продолжается.

Что известно об избиении?

Инцидент произошел в понедельник, 7 февраля. На Зураба Адеишвили напали прямо посреди улицы . В полиции нападение подтвердили, но в то же время фамилии потерпевшего не разглашают.

. В полиции нападение подтвердили, но в то же время фамилии потерпевшего не разглашают. Предварительно установлено, что к мужчине подошли четыре человека. Они начали его избивать, а потом скрылись. После этого на место вызвали медиков, потерпевшего госпитализировали .

. Пока это событие было зарегистрировано в Печерском районе. Правоохранители разыскивают виновников инцидента. В каком состоянии потерпевший, в полиции не говорят.

На нападение отреагировала Ирина Венедиктова — никаких подробностей она не сообщила, лишь отметила, что Адеишвили — сильный человек.

Зураб Адеишвили в Украине с 2014 года. До этого он проживал и работал в Грузии. Был министром юстиции при президентстве Михеила Саакашвили. Связано ли нападение с его прежней работой — выясняют в полиции.

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