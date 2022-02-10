Побиття радника Генпрокурора у Києві: одного із нападників затримали

У Києві побили радника генпрокурора Зураба Адеїшвілі. Фото: колаж "Сьогодні"

Правоохоронці затримали одного із нападників на помічника Генпрокурора. 34-річному іноземцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України

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Нові подробиці

7 лютого до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили четверо невідомих. Правоохоронці встановили, що 49-річний потерпілий помічник Генпрокуратура Зураб Адеїшвілі.

Поліцейські провели слідчі дії. Внаслідок одного з нападників затримали. Ним виявився 34-річний іноземець, якому вже оголосили підозру. Розшук його спільників триває.

Що відомо про побиття?

напали прямо посеред вулиці . У поліції напад підтвердили, але водночас прізвища потерпілого не розголошували. Інцидент стався у понеділок, 7 лютого. На Зураба Адеїшвілі. У поліції напад підтвердили, але водночас прізвища потерпілого не розголошували.

потерпілого госпіталізували . Попередньо встановлено, що до чоловіка підійшли чотири особи. Вони почали його бити, а потім зникли. Після цього на місце події викликали медиків,

Поки що ця подія була зареєстрована у Печерському районі. Правоохоронці розшукують винних інциденту. В якому стані потерпілий у поліції не кажуть.

На напад відреагувала Ірина Венедиктова — жодних подробиць вона не повідомила, лише зазначила, що Адеїшвілі — сильна людина.

Зураб Адеїшвілі в Україні з 2014 року. До цього він проживав та працював у Грузії. Був міністром юстиції за президентства Михайла Саакашвілі. Чи пов'язаний напад із його колишньою роботою — з'ясовують у поліції.