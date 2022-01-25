Как переписать платежки на себя после покупки квартиры: инструкция

Заключить и подписать договор можно в сервисном центре ЦКС. / Фото: Коллаж: Сегодня
После смены владельца лицевого счета нужно актуализировать информацию для дальнейшего получения коммунальных услуг.
Сайт "Сегодня" рассказывает, как это сделать.
Для этого можно обратиться онлайн в Центр коммунального сервиса через мессенджер в Facebook или Skype. Затем предоставить фотокопии всех необходимых документов. Непосредственно заключить и подписать договор, предъявив оригиналы документов, можно в одном из 10 сервисных центров по предварительной записи: https://cks.com.ua/equery или (044) 247-40-40.
Какие документы нужны
Для смены владельца нужно добавить копии документов или фото (если обращение в режиме онлайн):
- паспорта или документа, его заменяющего (все заполненные страницы) или ID-карты,
- карточки (справки) физического лица – налогоплательщика о присвоении идентификационного номера ИНН (не добавляется владельцами ID-карт),
- выписки из Единого государственного демографического реестра (не предоставляется владельцами паспортов-книжек),
- выписки из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество о регистрации права собственности, действительное на дату подачи заявления,
- документа, подтверждающего право собственности или пользования жильем (договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство и т.п.),
- технический паспорт на квартиру.
Дополнительно:
- при наличии счетчиков воды – паспорта на счетчики или свидетельства о поверке, акты опломбирования счетчиков,
- при наличии счетчика ТЭ – акт технической возможности на установку узла распределительного учета тепловой энергии, паспорт или свидетельство о поверке,
- акт ввода в эксплуатацию счетчика ТЭ,
- проектно-техническая документация на индивидуальное отопление (если оно есть),
- акт контрольного снятия показаний счетчиков (если есть последний по дате) или фото счетчиков с показаниями на текущую дату.
Какие могут быть сложности при процедуре
В случае общей собственности на квартиру нужно дать письменные согласия всех совладельцев жилья и копии паспортов, а также идентификационных кодов всех совладельцев.
В случае заключения договора доверенным лицом следует предъявить доверенность, паспорт и карту налогоплательщика доверенного лица.
Если есть необходимость разделения лицевого счета, следует оформить письменное согласие с расчетом площади мест общего пользования и долгов (в случае их наличия) на каждого заявителя.
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