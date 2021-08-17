Как выглядит Аллея Героев Небесной сотни: скандальную инсталляцию разобрали (фото, видео)

Мемориалу теперь ничего не угрожает. Фото: коллаж "Сегодня"

Скандальная "советская" инсталляция на Аллее Героев Небесной сотни не продержалась и половины дня. Как сообщает корреспондент "Сегодня", декорации уже разобрали.

Спаковали последние автоматы газводы, их заберут другие рабочие.





КП "Киевблагоустройство" наклеило распоряжение, где обязывает все убрать с Аллеи Героев Небесной сотни.

Снимок постановления. Фото: "Сегодня"

В данный момент конструкцию разбирают на части.

Декорации грузят в авто. Фото: "Сегодня"

Так пусто сейчас выглядит Аллея Небесной сотни в столице.

Больше на аллее ничего не напоминает об утреннем перформансе. Фото: "Сегодня"

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Аллея без декораций. Фото: "Сегодня"

Что случилось ранее

В Киеве установили декорации в советском стиле для праздничной постановки. Инсталляция находилась посреди мемориала Небесной Сотни, где расположены портреты погибших героев Майдана.

Представители "Нацкорпуса" попытались повалить декорации, которые перекрывали мемориал.

Позже полиция провела жесткое задержание нескольких членов "Нацкорпуса", которые участвовали в демонтаже.

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