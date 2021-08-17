Яка нині алея Героїв Небесної Сотні: скандальну інсталяцію розібрали (фото, відео)

Меморіалу тепер нічого не загрожує. Фото: колаж "Сьогодні"

Скандальна "радянська" інсталяція на алеї Героїв Небесної Сотні не протримався і пів дня. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", декорації вже розібрали.

Останніми спакували автомати газводи – їх заберуть інші робітники.





КП "Київблагоустрій" наклеїло розпорядження, де зобов'язує все прибрати з алеї Героїв Небесної Сотні.

Знімок припису. Фото: "Сьогодні"

В цей момент конструкцію розбирають.

Декорації вантажать в авто. Фото: "Сьогодні"

Так порожньо нині на алеї Героїв Небесної Сотні в столиці.

Більше на алеї нічого не нагадує про ранковий перформанс. Фото: "Сьогодні"

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Алея без декорацій. Фото: "Сьогодні"

Що сталося раніше

В Києві встановили декорації в радянському стилі для святкової постановки. Інсталяція стояла посеред меморіалу Небесній Сотні, де розміщені портрети загиблих героїв Майдану.

Представники "Нацкорпусу" спробували повалити декорації, які перекривали меморіал.

Пізніше поліція провела жорстке затримання кількох членів "Нацкорпуса" – вони брали участь у демонтажі.

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