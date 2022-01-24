Как заменить или заказать поверку счетчиков в Киеве – инструкция и цены

В Киеве упростили процедуру заказа услуг по счетчикам. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве можно заменить, установить или произвести поверку счетчиков воды и тепла через Центр коммунального сервиса.

Сайт "Сегодня" рассказывает, как это сделать.

Реклама

Цены

Счетчики воды (ХВП, ГВС):

Поверка (стоимость колеблется от 350 до 550 грн),

Первичная установка (от 700 до 1520 грн),

Замена (от 400 до 940 грн.).

Многотарифные счетчики воды:

Поверка (от 1170 до 1470 грн),

Первичная установка (700 грн),

Замена (400грн).

Счетчик тепла:

Реклама

Поверка (от 1000 до 2300 грн),

Первичная установка (от 6200 до 7800 грн),

Замена (от 3680 до 7800 грн),

Ремонт (от 550 до 750 грн.).

Воспользоваться услугой можно в несколько способов.

Онлайн

Онлайн-заявку можно оставить по ссылке https://zruchnotut.com/. Далее нужно нажать на "Заказать здесь". Потом выбрать услугу из списка.

Затем нужно ввести все необходимые данные о пользователе и отправить заявку.

Реклама

По телефону

Для того, чтобы произвести поверку, замену или установку счетчика, следует обратиться за одним из телефонов:

(073) 233-23-04,

(044) 233-23-04.

Оффлайн

Обратиться можно в один из сервисных центров, которые есть в каждом районе столицы по адресам:

Голосеевский

03028, г. Киев, просп. Науки, 11

03187,м. Киев, ул. Академика Заболотного, 20А

Деснянский

02097, г. Киев, ул. Радунская, 18

02217, г. Киев, просп. В. Маяковского, 26

Днепровский

02192, г. Киев, ул. Миропольская, 13

Оболонский

04213, г. Киев, просп. Героев Сталинграда, 57

Подольский

04215, г. Киев, просп. Георгия Гонгаде, 20Е

Печерский

01021,м. Киев, Кловский спуск, 24

Святошинский

03142, г. Киев, бул. Вернадского, 63-А

03148, г. Киев, ул. Якуба Коласа, 15-б

Соломенский

03126, г. Киев, ул. Донца, 21-Б

Шевченковский

03057, г. Киев, ул. Довженко, 10

03190, г. Киев, ул. Эстонская, 5.

Раньше мы писали: