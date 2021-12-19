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Карта киевлянина доступна не всем? Рассказываем, кто может оформить

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
19 декабря, 13:51
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Для того чтобы сделать себе такую карточку следует лично обратиться в ближайшее отделение "Ощадбанка"
Список категорий людей, которые могут оформить карту, достаточно велик.
Список категорий людей, которые могут оформить карту, достаточно велик. / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока столица ждет подорожания стоимости проезда после завершения отопительного сезона, есть возможность сэкономить в будущем, оформив Карточку киевлянина.

Новости "Сегодня" рассказывают, кто может получить такую карту.

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Карту киевлянина можно оформить в "Ощадбанке". Она предоставляет льготы как на проезд в общественном транспорте, так и обеспечивает скидки в супермаркетах и аптеках.

Для кого доступна карта

Ее могут оформить следующие категории граждан:

  • те, кто имеет право на льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с законодательством Украины и в соответствии с актами Киевского городского совета и исполнительным органом КГГА.
  • вынужденные переселенцы из временно оккупированного Крыма или зоны АТО;
  • люди с киевской пропиской;
  • те, кто официально работает в Киеве;
  • все школьники или студенты;
  • родители или опекуны киевских школьников.

Что нужно для оформления

Сначала необходимо обратиться в "Ощадбанк" и подать заявление и следующие документы:

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  • паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;
  • справку о предоставлении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,
  • документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (билет, студент, билет, справка с места работы и и т. д.);
  • удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособие, компенсации (при наличии);
  • справку о взятии на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции/операции объединенных сил, выданное в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01 октября 2014 г. № 509 "Об учете внутренне перемещенных людей" (при наличии).

Когда можно получить карту

После оформления заявления и подачи всех необходимых документов следует ожидать пока карту привезут в отделение.

Это должно произойти в течение двух недель. Затем нужно лично прийти в отделение банка и забрать карту.

Могут ли карточку оформить за вас

Да, это могут сделать уполномоченные представители:

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  • опекуны,
  • доверенные лица, имеющие право совершать юридические действия в пользу того или иного человека.

Эти люди должны собрать все необходимые документы для оформления карты и обратиться в ближайшее отделение "Ощадбанка".

Для чего нужна карта киевлянина

В ней есть несколько важных функций:

  • возможность верификации по Bank ID для получения онлайн-административных услуг;
  • доступ к электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина". Например, запись ребенка в очередь в детсад, оплата коммуналки, возможность проголосовать за петиции и публичный бюджет;
  • карту можно использовать как проездной, пополнять ее и оплачивать поездки. А льготники могут ездить с ним вообще бесплатно.
  • с карточкой можно получить скидки в аптеках (до 70%), театрах и музеях, торгово-сервисных сетях "БИЛЛА-Украина", "Торговый дом "Уэст лайн", "Фуршет", "Новус Украина" (скидки в магазинах 3-7%), а также социальный хлеб в "Киевхлебе".
  • можно посещать зоопарк, заплатив до 50% стоимости билета.

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