Карма или жертва "Водоканала"? В Киеве пьяный водитель провалился в огромную яму (фото)

В столице автомобиль попал в яму / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве пьяный водитель провалился в большую яму. ЧП произошло днем на улице Гарматной.
Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.
"Однако в эту яму и трезвому можно заехать, особенно когда темно. Яму оставил "Водоканал" после работ, которые проводились очень давно", – пишут в Сети.
Водитель угодил в "ловушку" / Фото: Киев без цензуры
Грузовик провалился в фонтан
Такие курьезы в столице происходят не только по вине "Водоканала". Например, грузовик, который доставлял бутилированную воду, провалился в новый фонтан, который на днях открыли на Арсенальной площади.
Теперь водителю грузовика грозил штраф и возможно компенсация ремонта фонтана. Сам фонтан обещали отремонтировать до конца недели.
Ранее мы писали:
- В социальных сетях разразился скандал из-за нерабочего фонтана в Оболонском районе Киева, который еще год назад торжественно открывал мэр столицы Виталий Кличко.
- На Контрактовой площади фонтан пришлось отключить из-за того, что неизвестные налили туда моющего средства и образовалось много пены.