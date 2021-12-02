Карма или жертва "Водоканала"? В Киеве пьяный водитель провалился в огромную яму (фото)

В столице автомобиль попал в яму / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве пьяный водитель провалился в большую яму. ЧП произошло днем на улице Гарматной.

Об этом сообщает Киев без цензуры в Telegram.



"Однако в эту яму и трезвому можно заехать, особенно когда темно. Яму оставил "Водоканал" после работ, которые проводились очень давно", – пишут в Сети.

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Водитель угодил в "ловушку" / Фото: Киев без цензуры

Грузовик провалился в фонтан

Такие курьезы в столице происходят не только по вине "Водоканала". Например, грузовик, который доставлял бутилированную воду, провалился в новый фонтан, который на днях открыли на Арсенальной площади.

Теперь водителю грузовика грозил штраф и возможно компенсация ремонта фонтана. Сам фонтан обещали отремонтировать до конца недели.

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