Карма чи жертва "Водоканалу"? У Києві п'яний водій провалився у величезну яму (фото)

У столиці автомобіль потрапив до ями / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві п'яний водій провалився у велику яму. НП сталася вдень на вулиці Гарматній.
Про це повідомляє Київ без цензури у Telegram.
"Однак у цю яму та тверезому можна заїхати, особливо коли темно. Яму залишив "Водоканал" після робіт, які проводилися дуже давно", – пишуть у Мережі.
Водій потрапив у "пастку" / Фото: Киев без цензуры
Вантажівка провалилася у фонтан
Такі курйози у столиці відбуваються не лише з вини "Водоканалу". Наприклад, вантажівка, яка доставляла бутильовану воду, провалився в новий фонтан, який днями відкрили на Арсенальній площі
Тепер водієві вантажівки загрожував штраф та можлива компенсація ремонту фонтану. Сам фонтан обіцяли відремонтувати до кінця тижня.
Раніше ми писали:
- У соціальних мережах вибухнув скандал через неробочого фонтану у Оболонському районі Києва, який ще рік тому урочисто відкривав мер столиці Віталій Кличко.
- На Контрактовій площі фонтан довелося відключити через те, що невідомі налили туди миючого засобу і утворилося багато піни.