Карта киевлянина. Все, что нужно знать о работе, оформлении и "плюшках"

Для чего нужна карта киевлянина / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда власти Киева предупредили о подорожании проезда, в городе все больше заинтересовались карточкой киевлялина, ведь с ее помощью можно существенно сэкономить на дороге. В то время как проезд будет стоить 20 гривен, владельцы карточки будут платить всего 12.

Сайт "Сегодня" собрал все, что нужно знать о карточке киевлянина.

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Что за карта?

Карта киевлянина – это общий проект Киевского городского совета и "Ощадбанка". Человек с такой карточкой может пользоваться льготами и скидками, например:

дешевле ездить в городском транспорте Киева;

со скидкой покупать товары в супермаркетах;

получить скидки на ​​некоторые лекарства.

Карту можно пополнять как электронный билет и платить с нее в общественном транспорте. Пополнить ее можно в терминалах, кассах метро, ​​на сайте ГИОЦ или EasyPay. При этом карта остается и банковской картой "Ощадбанка".

Что дает карта киевлянина?

возможность верификации по Bank ID для получения онлайн административных услуг;

для получения онлайн административных услуг; доступ к электронным сервисам столицы через "Личный кабинет киевлянина". Например, запись ребенка в очередь в детсад, оплата коммуналки, возможность проголосовать за петиции и общественный бюджет;

за петиции и общественный бюджет; карту можно использовать в качестве проездного, пополнять ее и оплачивать поездки. А льготники могут ездить с ней вообще бесплатно.

пополнять ее и оплачивать поездки. А льготники могут ездить с ней вообще бесплатно. с картой можно получить скидки в аптеках (до 70%), театрах и музеях, торгово-сервисных сетях "БИЛЛА-Украина", "Торговый дом "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Украина" (скидки в магазинах 3 -7%), а также социальный хлеб в "Киевхлеб".

в аптеках (до 70%), театрах и музеях, торгово-сервисных сетях "БИЛЛА-Украина", "Торговый дом "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Украина" (скидки в магазинах 3 -7%), а также социальный хлеб в "Киевхлеб". Можно посещать зоопарк заплатив до 50% стоимости билета.

Какие скидки будут в супермаркетах. Данные КГГА

Как и где можно получить дешевый хлеб. Данные КГГА

Кто может получить карту?

Люди, которые имеют право на льготы, доплаты, пособия, компенсации в соответствии с законодательством Украины и с актами Киевского городского совета и исполнительного органа КГГА.

Вынужденные переселенцы из временно оккупированного Крыма или зоны АТО;

Украинцы с киевской пропиской;

Те, кто официально работает в столице;

Все школьники или студенты;

Родители или опекуны киевских школьников.

Сколько стоит?

Оформляют карту бесплатно. Для льготных категорий населения обслуживание карты также происходит бесплатно, со всех остальных за обслуживание карты взимается сумма 120 гривен в год. Первая оплата производится через год после пользования картой.

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Как ее оформить?

Сначала нужно подать заявление в "Ощадбанк" и добавить такие документы:

паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий;

справку о предоставлении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика,

документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты "Карточка киевлянина" (учащийся билет, студенческий билет, справка с места работы и т. д.);

удостоверение, дающее право на льготы, доплаты, пособие, компенсации (при наличии);

справку о взятии на учет лица, которое перемещается с временно оккупированной территории Украины или района проведения антитеррористической операции/операции объединенных сил, изданную в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 01 октября 2014 г. № 509 "Об учете внутренне перемещенных людей" (при наличии).

После оформления заявления нужно ждать, пока карту привезут в отделение. Это займет не больше двух недель. Затем можно прийти и получить свою карту в банке.

Что делать, если не можете лично оформить карту?

Жители Киева, которые не могут самостоятельно прийти для оформления карты, все равно могут ее получить. Для этого все документы будут оформлять их уполномоченные представители: опекуны, доверенные лица, имеющие право совершать юридические действия в интересах людей.

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Может ли человек отдать кому-то свою карту?

Нет, потому что карта персональная и привязана к вам лично. Если ею будет расплачиваться кто-нибудь другой, ее могут изъять и аннулировать. Если пользователь карты — недееспособный человек или человек с инвалидностью, можно оформить доверенность на опекуна или представителя. Однако пользоваться его льготами опекун не сможет.

Когда работу карты могут заблокировать?

Потеря или кража карты;

механическое повреждение карты;

истечение срока действия карты;

изменение персональных данных владельца карты;

отмена льготы;

смерть владельца карты;

по желанию держателя карты.

Что делать, если потеряли или повредили карту?

В случае потери карты надо сразу сообщить в Ощадбанк, чтобы ее заблокировали. Однако после этого, даже если старая карта вдруг нашлась, разблокировать ее уже не получится – нужно оформлять новую.

За повторное оформление карты придется платить по тарифам банка, даже если первый раз сделали бесплатно.