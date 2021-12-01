Карта киянина. Усе, що треба знати про роботу, оформлення та "плюшки"

Навіщо потрібна карта киянина / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли влада Києва попередила про подорожчання проїзду, у місті все більше зацікавилися карткою киянина, адже за її допомогою можна суттєво заощадити на дорозі. Проїзд коштуватиме 20 гривень, однак власники картки платитимуть лише 12.

Сайт "Сьогодні" зібрав усе, що потрібно знати про картку киянина.

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Що за карта?

Карта киянина – це спільний проєкт Київської міської ради та "Ощадбанку". Людина з такою картою може користуватися пільгами та знижками, наприклад:

дешевше їздити у міському транспорті Києва;

зі знижкою купувати товари у супермаркетах;

отримати знижки на деякі ліки.

Карту можна поповнювати як електронний квиток та платити нею у громадському транспорті. Поповнити її можна в терміналах, касах метро, ​​на сайті ГІОЦ або EasyPay. При цьому карта залишається і банківською карткою Ощадбанку.

Що дає карта киянина?

можливість верифікації по Bank ID для отримання онлайн-адміністративних послуг;

для отримання онлайн-адміністративних послуг; доступ до електронних сервісів столиці через "Особистий кабінет киянина". Наприклад, запис дитини в чергу до дитсадка, оплата комуналки, можливість проголосувати за петиції та громадський бюджет;

за петиції та громадський бюджет; карту можна використовувати як проїзний, поповнювати її та оплачувати поїздки. А пільговики можуть їздити із нею взагалі безкоштовно.

поповнювати її та оплачувати поїздки. А пільговики можуть їздити із нею взагалі безкоштовно. із карткою можна отримати знижки в аптеках (до 70%), театрах та музеях, торгово-сервісних мережах "БІЛЛА-Україна", "Торговий дім "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Україна" (знижки в магазинах 3-7%), а також соціальний хліб у "Київхлібі".

в аптеках (до 70%), театрах та музеях, торгово-сервісних мережах "БІЛЛА-Україна", "Торговий дім "Вест лайн", "Фуршет", "Новус Україна" (знижки в магазинах 3-7%), а також соціальний хліб у "Київхлібі". Можна відвідувати зоопарк, заплативши до 50% вартості квитка.

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Хто може отримати картку?

Люди, які мають право на пільги, доплати, допомоги, компенсації відповідно до законодавства України та відповідно до актів Київської міської ради та виконавчого органу КМДА.

Вимушені переселенці із тимчасово окупованого Криму чи зони АТО;

Українці з київською пропискою;

Ті, хто офіційно працює у столиці;

Усі школярі чи студенти;

Батьки чи опікуни київських школярів.

Скільки коштує?

Оформлюють картку безкоштовно. Для пільгових категорій населення обслуговування картки також відбувається безкоштовно, з решти за обслуговування картки стягується сума 120 гривень на рік. Перша оплата проходить через рік після користування карткою.

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Як її оформити?

Спочатку потрібно подати заяву до "Ощадбанку" та додати такі документи:

паспорт громадянина України або документ, що його замінює;

довідку про надання реєстраційного номера облікової картки платника податків,

документи, що підтверджують право на отримання муніципальної картки "Картка киянина" (квиток, студент, квиток, довідка з місця роботи і тощо);

посвідчення, що дає право на пільги, доплати, допомогу, компенсації (за наявності);

довідку про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції/операції об'єднаних сил, видану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 509 "Про облік внутрішньо переміщених людей" (за наявності ).

Після оформлення заяви слід чекати, доки карту привезуть до відділення. Це триватиме не більше двох тижнів. Потім можна прийти і отримати карту в банку.

Що робити, якщо не можете особисто оформити картку?

Мешканці Києва, які не можуть самостійно прийти для оформлення картки, однаково можуть її отримати. Для цього всі документи оформлятимуть їх уповноважені представники: опікуни, довірені особи, які мають право вчиняти юридичні дії на користь людей.

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Чи може людина віддати комусь свою картку?

Ні, тому що картка персональна та прив'язана до вас особисто. Якщо нею розплачуватиметься хтось інший, її можуть вилучити та анулювати. Якщо користувач картки є недієздатною людиною або людиною з інвалідністю, можна оформити довіреність на опікуна або представника. Проте користуватися його пільгами опікун не зможе.

Коли можуть заблокувати роботу карти?

Втрата або крадіжка картки;

механічне пошкодження картки;

закінчення терміну дії картки;

зміна персональних даних власника картки;

скасування пільги;

смерть власника картки;

за бажанням утримувача картки.

Що робити, якщо втратили чи пошкодили картку?

У разі втрати картки треба відразу повідомити Ощадбанк, щоб її заблокували. Однак після цього, навіть якщо стара карта раптом знайшлася, розблокувати її вже не вийде – потрібно оформлювати нову.

За повторне оформлення картки доведеться платити за тарифами банку, навіть якщо спочатку зробили це безкоштовно.