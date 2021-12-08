Киев цифровой: каким транспортом можно пользоваться с приложением и как работают QR-билеты

Понадобится валидатор, чтобы воспользоваться билетом / Коллаж "Сегодня"

В 2021 году появилось приложение Киев Цифровой. Оно объединяет ряд городских сервисов, а их количество постоянно увеличивается. Одно из них – оплата проезда в общественном транспорте.

Сайт "Сегодня" собрал информацию на какие виды транспорта распространяется приложение и как им правильно пользоваться.

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На какие транспорты распространяется приложение

В приложении можно пополнить поездками транспортную карту, приобрести проездной на месяц, а также пользоваться разовыми QR-билетами. Система уведомлений напомнит об окончании действия проездного или подскажет, когда QR-билет "сгорел".

Такая функция доступна в приложении всегда. Если у вас есть Киев цифровой, то с ним вы можете проехать в любом общественном транспорте:

метрополитен,

трамвай,

троллейбус,

автобус,

городских электричках.

Скрин с приложения Киев цифровой

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Как пользоваться QR-билетами

Понадобится валидатор, чтобы воспользоваться билетом. Это считывающее устройство на турникетах в метро и в каждом салоне общественного транспорта.

Чтобы воспользоваться QR-билетом:

1. Откройте QR-билет, который хотите завалидировать.

2. Поднимите экран с билетом QR к валидатору, чтобы просканировать билет.

3. Дождитесь подтверждения оплаты на валидаторе.

Билет, которым вы уже воспользовались, автоматически удалится через 2 часа. Если вы купили билет, но не воспользовались ним, то он автоматически удалится через 15 дней.

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Валидатор в автобусе. Фото: "Вечерний Киев"

Как показать контролеру, что вы оплатили проезд QR-билетом

Нужно открыть экран уже с использованным билетом и нажать функцию "Показать контролеру". После этого контролер считает ваш билет специальным устройством.

Скрин с приложения Киев цифровой

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