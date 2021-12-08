Київ цифровий: яким транспортом можна користуватися з додатком та як працюють QR-квитки

Знадобиться валідатор, щоб скористатися квитком / Колаж "Сьогодні"
У 2021 році з'явився додаток Київ Цифровий. Він поєднує ряд міських сервісів, які кількість постійно збільшується. Одне з них – оплата проїзду у громадському транспорті.
Сайт "Сьогодні" зібрав інформацію на які види транспорту поширюється програма та як нею правильно користуватися.
На які транспорти поширюється програма
У додатку можна поповнити поїздками транспортну картку, придбати проїзний на місяць, а також користуватися разовими QR-квитками. Система повідомлень нагадає про закінчення дії проїзного або підкаже, коли QR-квиток "згорів".
Така функція доступна у програмі завжди. Якщо у вас є Київ цифровий, то з ним ви можете проїхати у будь-якому громадському транспорті:
- метрополітен,
- трамвай,
- тролейбус,
- автобус,
- міські електрички.
Як користуватися QR-квитками
Знадобиться валідатор, щоб скористатися білетом. Це зчитувальний пристрій на турнікетах у метро та в кожному салоні громадського транспорту.
Щоб скористатися QR-квитком:
1. Відкрийте QR-квиток, який хочете завалідувати.
2. Підніміть екран із квитком QR до валідатора, щоб просканувати квиток.
3. Дочекайтеся підтвердження оплати на валідаторі.
Квиток, яким ви вже скористалися, автоматично видалиться через 2 години. Якщо ви купили квиток, але не скористалися ним, то він автоматично видалиться через 15 днів.
Як показати контролеру, що ви сплатили за проїзд QR-квитком
Потрібно відкрити екран вже з використаним квитком та натиснути функцію "Показати контролеру". Після цього контролер відсканує ваш квиток спеціальним пристроєм.
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