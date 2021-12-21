Киев из-за снега парализовали пробки: где не проехать (карта)

В столице образовались проблемы с движением транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник утром в Киеве снова пробки из-за снега. Самая сложная ситуация сейчас в центре и на правом берегу.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.

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Левый берег. Перед Северным мостом сложная ситуация на дороге. Стоит движение на:

проспекте Романа Шухевича;

бульваре Перова;

улице Оноре де Бальзака.

Перед Северным мостом тянучка из авто / Фото: Google Maps

Около станции метро "Левобережная" затруднено движение на Броварском проспекте.

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На Броварском проспекте сложно проехать / Фото: Google Maps

Не проехать перед мостом Патона и Дарницким мостом.

На проспекте Соборности автомобили двигаются очень медленно / Фото: Google Maps

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Пробки также на проспекте Бажана перед Южным мостом.

Правый берег. Также пробки на бульваре Дружбы народов.

Пробки на Голосеевском проспекте. На Большой Окружной дороге также движение затруднено.

Голосеевский проспект стоит / Фото: Google Maps

На Борщаговке коммунальщики пытаются справиться с непогодой.

На Борщаговке проблемы с движением транспорта / Фото: Сегодня

Здесь также пробки.

Утренние пробки связаны с непогодой в городе / Фото: Сегодня

От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.

Также сложно проехать на проспекте Степана Бандеры.

Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на улице Константиновской и на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.

В центре пробки практически на всех главных улицах / Фото: Google Maps

Почему в Киеве много пробок?

Снег не единственная причина пробок в столице. Главная причина пробок в Киеве– неуважение водителей друг к другу.

"Особенно это заметно при проезде перекрестков, – отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".



Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.

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