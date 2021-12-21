Киев из-за снега парализовали пробки: где не проехать (карта)

В столице образовались проблемы с движением транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня
Во вторник утром в Киеве снова пробки из-за снега. Самая сложная ситуация сейчас в центре и на правом берегу.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps.
Левый берег. Перед Северным мостом сложная ситуация на дороге. Стоит движение на:
- проспекте Романа Шухевича;
- бульваре Перова;
- улице Оноре де Бальзака.
Около станции метро "Левобережная" затруднено движение на Броварском проспекте.
Не проехать перед мостом Патона и Дарницким мостом.
Пробки также на проспекте Бажана перед Южным мостом.
Правый берег. Также пробки на бульваре Дружбы народов.
Пробки на Голосеевском проспекте. На Большой Окружной дороге также движение затруднено.
На Борщаговке коммунальщики пытаются справиться с непогодой.
Здесь также пробки.
От метро "Нивки" до метро "Политехнический институт" стоит движение на проспекте Победы.
Также сложно проехать на проспекте Степана Бандеры.
Центр. Пробки – на Набережном шоссе, а также на улице Константиновской и на Набережно-Крещатицкой от Гаванского моста.
Почему в Киеве много пробок?
Снег не единственная причина пробок в столице. Главная причина пробок в Киеве– неуважение водителей друг к другу.
"Особенно это заметно при проезде перекрестков, – отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".
Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.
Ранее мы писали:
- В Киеве большие пробки: ТОП-5 самых проблемных дорог.
- Киев намерен заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком. За эти деньги планируют обновить транспорт – приобрести 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро.