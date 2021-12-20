Киев сковали пробки из-за непогоды: какие улицы лучше объехать (карта)

В столице большие пробки на дорогах. Фото: коллаж "Сегодня"
По состоянию на вечер 20 декабря в Киеве образовались огромные пробки из-за непогоды. Движение затруднено также на нескольких мостах.
Подробнее о ситуации на столичных дорогах – читайте далее в материале "Сегодня".
Где не проехать в Киеве?
На Левом берегу столицы движение затруднено на Броварском проспекте, а также Харьковском и Бориспольском шоссе.
На Правом берегу Киева пробки сковали проспект Победы, Степана Бандеры и Набережное шоссе.
Кроме того, сложно проехать на бульваре Дружбы Народов, улице Крещатик, бульваре Леси Украинки, улице Вячеслава Черновола, Любомира Гузара, Большой Житомирской, Набережно-Рыбальской, Полярной.
Также пробки образовались и на мостах – Южном, Северном, Дарницком и Шулявском.
Пробки в Киеве. Скриншот
Около 300 автомобильных спецтехники КП "Киевавтодор" работают сейчас на улицах столицы.
Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, в первую очередь, подъемы и спуски, брусчатки, мосты, тротуары.
Ночью синоптики прогнозируют значительное понижение температуры.
Почему в Киеве много пробок?
Главная причина пробок в Киеве – неуважение водителей друг к другу.
"Особенно это заметно при проезде перекрестков, – отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".
Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.
Ранее мы писали:
- В Киеве большие пробки: ТОП-5 самых проблемных дорог.
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