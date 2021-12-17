Киев стоит из-за больших пробок – где не проехать (карта)

По состоянию на вечер 17 декабря улицы Киева сковали большие пробки. На данный момент движение транспорта затруднено.
Где не проехать в столице – читайте далее в материале "Сегодня".
Где пробки в Киеве?
В столице образовалась большая пробка из-за двух аварий на бульваре Дружбы Народов. Также движение затруднено на бульварах Шевченко и Украины, и на Набережном шоссе.
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Кроме того, на проспекте Бандеры также произошло два ДТП и появилась пробка. Сложно проехать на улице Елены Телиги и Голосеевском проспекте.
Большие пробки также образовались на Броварском проспекте возле метро "Черниговская". Затруднено движение по Харьковскому шоссе и улице Привокзальной.
Сложно проехать на проспекте Николая Бажана и Бориспольском шоссе.
На мостах тоже не проехать
На Южном мосту образовалась пробка в сторону правого берега из-за проведения дорожно-ремонтных работ. Также затруднено движение на мосту Патона в сторону левого берега.
Почему в Киеве много пробок?
Главная причина пробок в Киеве – неуважение водителей друг к другу.
"Особенно это заметно при проезде перекрестков, – отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".
Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.
Ранее мы писали:
- В Киеве большие пробки: ТОП-5 самых проблемных дорог.
- Киев намерен заключить кредитный договор с Европейским инвестиционным банком. За эти деньги планируют обновить транспорт – приобрести 137 новых троллейбусов и 50 вагонов метро.