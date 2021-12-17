Киев стоит из-за больших пробок – где не проехать (карта)

На некоторых участках затруднено движение из-за ДТП

В Киеве огромные пробки на дорогах. Фото: коллаж "Сегодня"

По состоянию на вечер 17 декабря улицы Киева сковали большие пробки. На данный момент движение транспорта затруднено.

Где не проехать в столице – читайте далее в материале "Сегодня".

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Где пробки в Киеве?

В столице образовалась большая пробка из-за двух аварий на бульваре Дружбы Народов. Также движение затруднено на бульварах Шевченко и Украины, и на Набережном шоссе.

Кроме того, на проспекте Бандеры также произошло два ДТП и появилась пробка. Сложно проехать на улице Елены Телиги и Голосеевском проспекте.

Большие пробки также образовались на Броварском проспекте возле метро "Черниговская". Затруднено движение по Харьковскому шоссе и улице Привокзальной.

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Сложно проехать на проспекте Николая Бажана и Бориспольском шоссе.

На мостах тоже не проехать

На Южном мосту образовалась пробка в сторону правого берега из-за проведения дорожно-ремонтных работ. Также затруднено движение на мосту Патона в сторону левого берега.

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Почему в Киеве много пробок?

Главная причина пробок в Киеве – неуважение водителей друг к другу.

"Особенно это заметно при проезде перекрестков, – отмечает начальник пресс-службы ГАИ Наталья Сторожек. – Каждый хочет проехать в своем направлении, никто не хочет никого пропускать. В результате и возникают осложнения на дорогах".



Также в столице неэффективная транспортная инфраструктура, пропускная способность которой была рассчитана на меньшее количество машин.

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