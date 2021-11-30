Киев утром остановился в пробках: где не проехать (карта)

Утром в Киеве утруднено движение автомобилей. / Фото: Коллаж: Сегодня

Утром, 30 ноября, в Киеве образовались многочисленные пробки на дорогах. Некоторые улицы стоит объехать, чтобы вовремя добраться на работу.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

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Левый берег

Движение затруднено на Проспекте освободителей, Броварском проспекте (в направлении правого берега), бульваре Перова, проспекте Романа Шухевича, проспекте Соборности, Харьковском шоссе, улице Анны Ахматовой, проспекте Петра Григоренко.

"Стоит" почти весь проспект Николая Бажана в направлении центра города – от метро Харьковская до станции метро Славутич.

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Мосты

Пробки наблюдаются почти на всех мостах в направлении правого берега. Движение затруднено на – Северном мосту, мосту Метро, мосту Патона, Дарницком мосту. Лишь Южный мост "движется" без задержек.

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Правый берег

Осложнение движения наблюдается на Оболони – на улицах Богатырской, Героев Днепра, Полярной, Зое Гайдай, а также на Оболонском проспекте и улице Маршала Тимошенко.

Кроме того, в Святошинском районе затруднено движение по проспекту Академика Палладина, по проспекту Победы.

Также в районе Шулявки остановилась улица Вадима Гетьмана, Александра Довженко.

Усложнение автомобильного движения существуют на проспекте Любомира Гузара, а также на проспекте Валерия Лобановского.

Центр

На центральных улицах движение затруднено на бульварах Тараса Шевченко и Леси Украинки, на улицах Крещатик, Владимирская и Прорезная.

В районе Контрактовой площади стоят улицы Константиновская, Верхний Вал, Хорива, Почайнинская.

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