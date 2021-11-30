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СЕГОДНЯ Новости в Киеве Транспорт

В Киеве общественный транспорт курсирует по новым маршрутам: как доехать на работу

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
30 ноября, 08:42
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Некоторые автобусы утром 30 ноября вынуждены были экстренно сменить маршруты
Чтобы доехать на работу, нужно учитывать новые маршруты движения некоторых автобусов.
Чтобы доехать на работу, нужно учитывать новые маршруты движения некоторых автобусов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве утром 30 ноября изменили маршруты общественного транспорта. Причинами стали ремонт дорог и авария водоканала.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

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Какие автобусы изменили маршруты

Автобусы №12, 19

Изменено движение автобусов №12, 19 на ул. Изюмской по причине крушения водоканала. На место направлена ответственная служба города.

Движение автобусов № 12, 19 организовано без заезда на ул. Изюмскую.

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Автобусы № 87, 108

Изменено движение автобусов №87, 108 по ул. Шумского из-за проведения дорожных работ.

Движение автобусов №87 организовано по ул. Тычины.

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Движение автобусов №108 организовано по Днепровской Набережной.

Как работает транспорт во время карантина

В Киевской области усилили карантин. В частности, были введены новые правила транспортных перевозок.

Пользоваться автобусами, маршрутками и электричками могут только пассажиры, имеющие один из документов:

  • COVID-сертификат;
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста, полученный не позднее чем за 72 часа до дня поездки;
  • справка о выздоровлении, действие которой подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в том числе "Дія".

В случае отсутствия документов пассажир может быть выведен из транспорта полицией.

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