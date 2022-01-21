Киев заметает снегом: центр города остановился в пробках – фото, видео (обновляется)

В столице сегодня бушует непогода / Фото: Коллаж: Сегодня
Днем 21 января в Киеве пошел сильный снегопад. В связи с непогодой на дорогах образовалось множество пробок. Подробнее о непогоде читайте в материале сайта "Сегодня".
13:41: Ситуация на дорогах в центре города все хуже. Как сообщает Google maps, "стоит" бульвар Тараса Шевченко, бульвар Леси Украинки. А также улицы Крещатик, Круглоуниверситетская, Крутой спуск, Бассейная, Шелковичная.
13:38: В Днепровском районе также идет снег. С левого берега практически не видно правый.
13:34: На бульваре Дружбы народов огромная пробка. Здесь несколько ДТП.
13:30: Южный мост практически не видно со стороны правого берега.
13:22: По информации онлайн-сервиса Google maps, самая большая пробка сейчас на Столичном шоссе.
12:30: На улицах уже наблюдается значительный слой снега.
12:07: На левом берегу на Позняках вовсю идет снег.
Всю Украину накроет непогода
Погода в Украине в пятницу, 21 января, преимущественно будет снежной. В этот день порывы ветра будут достигать 12 м/с. Кроме того, прогнозируют мороз. Из-за "минусовой" температуры возможна гололедица.
Сегодня осадков не прогнозируется только в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. Там будет облачная погода. На остальной территории – снег. Ветер – западный, 7-12 м/с.