Київ замітає снігом: центр міста зупинився у заторах – фото, відео (оновлюється)

У столиці сьогодні вирує негода / Фото: Колаж: Сьогодні
Вдень 21 січня у Києві пішов сильний снігопад. У зв'язку з негодою на дорогах утворилося безліч заторів. Докладніше про негоду читайте у матеріалі сайту "Сьогодні".
13:41: Ситуація на дорогах у центрі міста дедалі гірша. Як повідомляє Google maps, "стоїть" бульвар Тараса Шевченка, бульвар Лесі Українки А також вулиці Хрещатик, Круглоуніверситетська, Крутий узвіз, Басейна, Шовковична.
13:38: У Дніпровському районі також сніг. З лівого берега мало видно правий.
13:34: На бульварі Дружби народів величезний затор. Тут є кілька ДТП.
13:30: Південний міст практично не видно з боку правого берега.
13:22: За інформацією онлайн-сервісу Google maps, найбільший затор зараз на Московському шосе.
12:30: На вулицях вже спостерігається значний шар снігу.
12:07: На лівому березі на Позняках повсюдно йде сніг.
Усю Україну накриє негода
Погода в Україні у п'ятницю, 21 січня, переважно буде сніговою. У цей день пориви вітру сягатимуть 12 м/сек. Окрім того, прогнозують мороз. Через "мінусову" температуру можлива ожеледь.
Сьогодні опадів не прогнозується лише в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях. Там буде хмарна погода. На решті території – сніг. Вітер західний, 7-12 м/с.