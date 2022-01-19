В день Иоанна в Украине будут морозы – что это значит

Украинские синоптики рассказали, какая температура будет на праздники в стране и где ждать непогоду – новый прогноз

Холоднее всего будет на севере страны / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине на Иоанна завтра, 20 января, будет облачной, но в некоторых областях прогнозируют и солнце. Также стоит ожидать снег и ветер со штормовыми порывами. Однако на юге температура воздуха прогреется до +4.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

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Завтра, 20 января, в Киеве температура воздуха поднимется +2 градусов. Вечером в столице будет снег. Небо останется пасмурным весь день. Ночью до 6 градусов мороза.

Погода в Киеве на Иоанна. Скрин: sinoptik.ua

В Харькове на Иоанна целый день будет облачно. Здесь будет холоднее всего. Температура воздуха опустится до -10 градусов. Осадков в городе не будет.

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Погода в Харькове на Иоанна. Скрин: sinoptik.ua

Во Львове синоптики предупреждают про штормовой ветер 15-24 м/с. Утром и днем в городе пройдет снег. Температура воздуха будет колебаться от -5 до -1.

Погода во Львове на Иоанна. Скрин: sinoptik.ua

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В Одессе на Иоанна будет тепло, но пасмурно. Осадков в городе ждать не стоит. Температура воздуха поднимется до 4 градусов выше нуля.

Погода в Одессе на Иоанна. Скрин: sinoptik.ua

Народный прогноз

20 января отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай.

К 20-му января заканчивались Крещенские морозы, и хотя впереди еще была почти половина зимы, люди уже жили в ожидании тепла.

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