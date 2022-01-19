Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
💼 Суд над Порошенко 🌊 Крещение-2022 ✈ Блинкен в Украине 🔔 Угроза войны с Россией
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

В день Иоанна в Украине будут морозы – что это значит

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 января, 20:00
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинские синоптики рассказали, какая температура будет на праздники в стране и где ждать непогоду – новый прогноз
Холоднее всего будет на севере страны / Коллаж "Сегодня"
Холоднее всего будет на севере страны / Коллаж "Сегодня"

Погода в Украине на Иоанна завтра, 20 января, будет облачной, но в некоторых областях прогнозируют и солнце. Также стоит ожидать снег и ветер со штормовыми порывами. Однако на юге температура воздуха прогреется до +4.

Об этом сообщает sinoptik.ua.

Реклама

Завтра, 20 января, в Киеве температура воздуха поднимется +2 градусов. Вечером в столице будет снег. Небо останется пасмурным весь день. Ночью до 6 градусов мороза.

Погода в Киеве на Иоанна. Скрин: sinoptik.ua
Погода в Киеве на Иоанна. Скрин: sinoptik.ua

В Харькове на Иоанна целый день будет облачно. Здесь будет холоднее всего. Температура воздуха опустится до -10 градусов. Осадков в городе не будет.

Реклама

Погода в Харькове на Иоанна. Скрин: sinoptik.ua
Погода в Харькове на Иоанна. Скрин: sinoptik.ua

Во Львове синоптики предупреждают про штормовой ветер 15-24 м/с. Утром и днем в городе пройдет снег. Температура воздуха будет колебаться от -5 до -1.

Погода во Львове на Иоанна. Скрин: sinoptik.ua
Погода во Львове на Иоанна. Скрин: sinoptik.ua

Реклама

В Одессе на Иоанна будет тепло, но пасмурно. Осадков в городе ждать не стоит. Температура воздуха поднимется до 4 градусов выше нуля.

Погода в Одессе на Иоанна. Скрин: sinoptik.ua
Погода в Одессе на Иоанна. Скрин: sinoptik.ua

Народный прогноз

20 января отмечается Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Если в этот день стояла ясная и холодная погода, то лето ожидалось засушливое, а пасмурная и снежная погода намекала на обильный урожай.

К 20-му января заканчивались Крещенские морозы, и хотя впереди еще была почти половина зимы, люди уже жили в ожидании тепла.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
Реклама
О важном
Наши авторы
Игорь Серов Как выжить в "заминированном" здании – советы психолога Игорь Серов · Ведущий редактор Сегодня
Александр Марущак Посылка для Тони. Для единственной гориллы в Украине прислали необычный подарок (фото, видео) Александр Марущак · Ведущий редактор Киев Сегодня
Ольга Кравченко На 700 тысяч гривен. Из Турции в Киев пытались незаконно провезти препараты (фото) Ольга Кравченко · Редактор Киев Сегодня
Творческая команда
Оборона Киева
Сколько и за что будем платить
Киевский метрополитен
Ньюсмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Украина Сегодня

 Смотреть все статьи
Звездная пыль
Мэр говорит
Новости футбола
Ньюсмейкер
Инна Собора

Инна Собора

Редактор Киев Сегодня

 Смотреть все статьи
В объективе
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
#человек_сего_дня
19 января. Индира Ганди. Возглавив правительство Индии (1966), 49-летняя дочь Джавахарлала Неру стала первой в стране и второй в истории планеты женщиной-премьер-министром…
На встречу с героем!
Угроза вторжения России
Что положить в "тревожный чемодан" и где искать укрытие?
Узнать
Погрузись в прошлое
Узнать больше
Коронавирус за неделю

6 521

заболело за неделю в Киeвe

+18%

Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1 /2
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

28.41

Российский рубль (₽)

0.3716

Евро (€)

32.34

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять