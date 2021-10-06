Киевлян предупредили о частичном ограничении движения: список улиц

В Киеве ограничат движение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в среду, 6 октября, ограничат движение рядом улиц. Водителей просят отнестись с пониманием к временным ограничениям.

Об этом пишет пресс-центр патрульной полиции.

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Ограничение движения будет вводиться в период с 08:00 до 23:00.

Список улиц:

Бориспольское шоссе (от международного аэропорта "Борисполь" к Харьковской площади)

проспект Николая Бажана (от Харьковской площади до моста Южного)

поворот с моста Южного на Надднепрянское шоссе

Надднепрянское шоссе — Днепровский спуск — аллея Героев Крут

улица Ивана Мазепы — улица Михаила Грушевского — Европейская площадь

улица Крещатик — улица Богдана Хмельницкого

бульвар Тараса Шевченко — площадь Победы — проспект Победы (от площади Победы до станции метро Шулявская)

улица Александра Довженко — улица Елены Телиги — улица Дорогожицкая (от улицы Елены Телиги к улице Семьи Хохловых)

улица Семьи Хохловых (от улицы Дорогожицкой до улицы Юрия Ильенко)

улица Юрия Ильенко (от улицы Семьи Хохловых до улицы Елены Телиги)

проспект Степана Бандеры (от улицы Елены Телиги к мосту Северному)

улица Набережно-Рыбальская — Гаванский мост — улица Набережно-Крещатицкая (от Гаванского моста до Почтовой площади)

улица Боричев Тик

Владимирский спуск

улица Михайловская

улица Большая Житомирская (от Михайловской площади до улицы Владимирской)

улица Владимирская (от улицы Большой Житомирской до улицы Софиевской)

улица Шелковичная (от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтская)

улица Институтская (от улицы Шелковичной до улицы Ольгинской)

мост Метро

проспект Броварской (от моста Метро до поворота в направлении села Зазимье)

Трагедия в Бабьем Яру

Как известно, во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 Бабий Яр стал местом массовых расстрелов немецкими оккупантами мирного населения и советских военнопленных; евреи и цыгане – по этническому признаку, а также партийных и советских активистов, украинских повстанцев.

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Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и другими иностранными гостями примет участие в чествовании жертв трагедии в Бабьем Яру.

Президент Израиля уже прибыл в Украину и встретился с Владимиром Зеленским.

Киевляне требуют запретить ремонт дорог

В Киеве предлагают запретить проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах Киева в рабочие и выходные дни в период с 7:00 до 20:00. В частности, во избежание регулярных дорожных или автомобильных пробок в дневное время. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета.

Ранее мы сообщали, что на сайте Киевского городского совета зарегистрирована петиция с просьбой не вводить плату за провоз электросамокатов в метро.

Напомним, 26 мая в Киевском метрополитене обнародовали правила перевозки моноколес и самокатов. В метрополитене отмечают: важно сообщить контролеру, чтобы факт оплаты проезда и багажа был зафиксирован. Если контролер не видел оплаты проезда, вас попросят заплатить повторно.