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Киян попередили про часткове обмеження руху: список вулиць

Юлія Гаврилюк
6 жовтня, 09:50
З нагоди 80-ї річниці трагедії Бабиного Яру в Київ прибудуть іноземні делегації

У Києві обмежать рух / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві в середу, 6 жовтня, обмежать рух низкою вулиць. Водіїв просять поставитися з розумінням до тимчасових обмежень.

Про це пише прес-центр патрульної поліції.

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Обмеження руху буде вводитися в період з 08:00 до 23:00.

Список вулиць:

  • Бориспільське шосе (від міжнародного аеропорту "Бориспіль" до Харківської площі)
  • проспект Миколи Бажана (від Харківської площі до мосту Південного)
  • поворот з мосту Південного на Наддніпрянське шосе
  • Наддніпрянське шосе — Дніпровський узвіз — алея Героїв Крут
  • вулиця Івана Мазепи — вулиця Михайла Грушевського — Європейська площа
  • вулиця Хрещатик — вулиця Богдана Хмельницького
  • бульвар Тараса Шевченка — площа Перемоги — проспект Перемоги (від площі Перемоги до станції метро Шулявська)
  • вулиця Олександра Довженка — вулиця Олени Теліги — вулиця Дорогожицька (від вулиці Олени Теліги до вулиці Сім’ї Хохлових)
  • вулиця Сім’ї Хохлових (від вулиці Дорогожицької до вулиці Юрія Іллєнка)
  • вулиця Юрія Іллєнка (від вулиці Сім’ї Хохлових до вулиці Олени Теліги)
  • проспект Степана Бандери (від вулиці Олени Теліги до мосту Північного)
  • вулиця Набережно-Рибальська — Гаванський міст — вулиця Набережно-Хрещатицька (від Гаванського мосту до Поштової площі)
  • вулиця Боричів Тік
  • Володимирський узвіз
  • вулиця Михайлівська
  • вулиця Велика Житомирська (від Михайлівської площі до вулиці Володимирської)
  • вулиця Володимирська (від вулиці Великої Житомирської до вулиці Софіївської)
  • вулиця Шовковична (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутська)
  • вулиця Інститутська (від вулиці Шовковичної до вулиці Ольгинської)
  • міст Метро
  • проспект Броварський (від мосту Метро до повороту в напрямку села Зазим‘я)

Трагедія в Бабиному Яру

Як відомо, під час німецької окупації Києва у 1941-1943 Бабин Яр став місцем масових розстрілів німецькими окупантами мирного населення і радянських військовополонених; євреї і цигани – за етнічною ознакою, а також партійних і радянських активістів, українських повстанців.

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  • Президент Ізраїлю Іцхак Герцог разом з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайером та іншими іноземними гостями візьме участь у вшануванні жертв трагедії в Бабиному Яру.
  • Президент Ізраїлю вже прибув в Україну і зустрівся з Володимиром Зеленським.

Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах Києва в робочі та вихідні дні в період з 7:00 до 20:00. Зокрема, щоб уникнути регулярних дорожніх або автомобільних пробок в денний час. відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради.

Раніше ми повідомляли, що на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамокатів в метро.

Нагадаємо, 26 травня в Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів. У метрополітені зазначають: важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив оплати проїзду, вас попросять заплатити повторно.

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