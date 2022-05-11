Киевлян возмутили платежки за отопление: "Киевтеплоэнерго" объяснило

От киевлян тербуют платить за отопление за апрель / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне получили платежки ЖКХ за теплоснабжение – они доступны в личных кабинетах и платежных банковских системах. Людей возмутили платежи за отопление, которого уже не было. В "Киевтеплоэнерго" объяснили, откуда взялись цифры и как они были рассчитаны.

Начисления за отопление за апрель могут производиться в нескольких случаях.

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Во-первых, если человек передал показания квартирного теплосчетчика в первые дни апреля.

Во-вторых, если соседи передали показания в первые дни апреля. Соответственно после получения этой информации были перераспределены объемы потребленного тепла между квартирами дома и начисления были откорректированы.

В некоторых домах контролеры получили доступ к счетчикам только в апреле. Поэтому в платежках откорректированы начисления за предыдущие месяцы – февраль и март, когда показания по понятным причинам не снимались с домовых счетчиков тепла.

С декабря 2021 года согласно изменениям к Методике начислений №315 в платежке появилась новая графа — функционирование системы горячего водоснабжения дома. Это оплата за теплоэнергию, которую здание потребляет для работы внутренней системы горячего водоснабжения.

Графа из последнего пункта в платежке находится в блоке "Тепловая энергия (ЦО)", потому что для приготовления горячей воды используется тот же теплоноситель, что и для отопления. Платеж начисляется, если в доме есть система горячего водоснабжения.

"Например, в доме на Шолом-Алейхема, 6 квартира площадью 45,3 м² в платежке за апрель получила начисление 989,17 грн. за отопление. Из них по Методике №315 произведен расчет объемов тепловой энергии на функционирование системы горячего водоснабжения (отмечено оранжевым) маркером) объем составляет 0,0367 Гкал по неизменному тарифу 1654,41 грн. Таким образом, сумма начислена 60,72 грн. А 928,25 грн доначислены в результате снятия фактических показаний счетчиков тепла дома и соответствующего перерасчета", — объясняют в "Киевтеплоэнерго" .

В случае возникновения вопросов людей просят обращаться в Центр коммунального сервиса для личной консультации.

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