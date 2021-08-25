Киевляне требуют разрешить перевозить собак в Киевском метрополитене

Животные в метро. Фото: коллаж "Сегодня"

Киевляне просят власти разрешить перевозить собак в киевском метрополитене. Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета.

Елена Чекушина, автор петиции, требует разрешение на проезд с собакой в метро при условии выполнения правил безопасности и гигиены.

Что требуют?

"Это важно для людей, которые не имеют личного транспорта, но имеют необходимость ездить со своими животными. Часто бывает, что единственный удобный маршрут обеспечивает только метро, но в него невозможно попасть", – отмечет автор петиции.

Со дня регистрации документа – 18 августа он уже собрал более 317 подписей. Чтобы депутаты и городские чиновники рассмотрели этот вопрос нужно собрать 6 тысяч голосов на сайте Киевсовета.

Кстати, тот же автор создала петицию об отмене решения Киевсовета о запрете посещать собакам магазины и кафе столицы.

"Например, летом в +35 собакам и котам необходимо много пить, а в магазин за водой с животным не пускают, или зимой погреться", – аргументирует автор.

Многие владельцы собак перевозят животных в переносках. В подземке часто можно увидеть таксу в небольшой сумке или мопса в рюкзаке. Животные с интересом наблюдают за людьми, но видно, что им реально страшно от звуков поездов и большого скопления людей.

Что думают в метро?

В Киевском метрополитене явно не в восторге от такой идеи киевлян. Там отмечают, что петиции имеют определенный механизм рассмотрения, то есть, получить необходимое количество голосов.

"Сейчас мы работаем по правилам, принятым Киевским городским советом. Предусмотрено, что животных можно перевозить в метро только в специальных клетках или переносках", – рассказала сайту "Сегодня" Наталья Макогон, заместитель начальника Киевского метрополитена.

В подземке также отмечают, что проезд в метрополитене разрешен только для собак-поводырей.

"Собака-поводырь – это специально подготовленный пес в ошейнике и наморднике для безопасного передвижения и ориентировки пассажиров с проблемами зрения. Статус такого пса подтверждается документом, в котором содержится запись "собака-поводырь" или "собака сопровождения". Также животное должно пройти обучение в условиях метрополитена", – написано в правила пользования подземкой.

Специалисты поясняют, что в метро очень много мест, где собака может травмировать или покалечиться:

• Животное может поранить лапы на эскалаторе

• Поскользнуться на перроне у упасть на рельсы

• Испугаться шума приближающегося поезда и стать неконтролируемой.

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