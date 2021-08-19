Драка около метро "Театральная" в Киеве. Копы задержали двоих мужчин под наркотиками (фото)

В Киеве на входе к станции метро "Театральная" трое мужчин сегодня устроили дебош. Ругались и дрались. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на место вызвали полицию.
Из-за скопления в переходе правоохранителей некоторые пассажиры подумали, что станцию закрыли.
У одного из мужчин, который больше всех ругался, был разбит лоб.
Как пояснили нам полицейские, скорее всего, мужчины находятся под действием наркотиков. Только один из них показал документы. Его отпустили.
Двое напрочь отказались это делать, толкались с полицейскими. Их увезли в райотдел полиции для установления личности.
Не первый случай
В состоянии наркотического опьянения люди совершают ужасные вещи. Сегодня в Киеве на Прорезной задержали мужчину в неадекватном состоянии – он танцевал и бил стены.
Мы писали, что в Галицком районном суде Львова 3 августа объявили приговор инспекторам роты ТОР патрульной полиции. Их признали виновными в гибели львовянина. Парень пытался проглотить пакет с наркотиками, но подавился.
А в Киеве мужчина под наркотиками выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже и упал на техническую крышу в районе третьего этажа. Как рассказала спасателям мать пострадавшего, последние недели она наблюдала неадекватное поведение сына и его злоупотребление наркотиками и алкоголем.
Ранее мы писали, что: