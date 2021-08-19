Киев
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Отставка Виталия Кличко 🍎 Яблочный Спас 📽 Одесский кинофест 🇺🇦 День независимости Украины - 2021
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Происшествия

Драка около метро "Театральная" в Киеве. Копы задержали двоих мужчин под наркотиками (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель раздела Киев Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
19 августа, 19:19
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Из-за скопления в переходе правоохранителей некоторые пассажиры подумали, что станцию закрыли
Копы разобрались в ситуации. Фото: коллаж "Сегодня"
Копы разобрались в ситуации. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на входе к станции метро "Театральная" трое мужчин сегодня устроили дебош. Ругались и дрались. Как сообщает корреспондент "Сегодня", на место вызвали полицию.

Реклама

Из-за скопления в переходе правоохранителей некоторые пассажиры подумали, что станцию закрыли.

Задержание мужчин. Фото: "Сегодня"
Задержание мужчин. Фото: "Сегодня"

У одного из мужчин, который больше всех ругался, был разбит лоб.

Мужчину ведут в полицейское авто. Фото: коллаж "Сегодня"
Мужчину ведут в полицейское авто. Фото: коллаж "Сегодня"

Реклама

Как пояснили нам полицейские, скорее всего, мужчины находятся под действием наркотиков. Только один из них показал документы. Его отпустили.

Копы на "Театральной". Фото: "Сегодня"
Копы на "Театральной". Фото: "Сегодня"

Двое напрочь отказались это делать, толкались с полицейскими. Их увезли в райотдел полиции для установления личности.

Не первый случай

В состоянии наркотического опьянения люди совершают ужасные вещи. Сегодня в Киеве на Прорезной задержали мужчину в неадекватном состоянии – он танцевал и бил стены.

Мы писали, что в Галицком районном суде Львова 3 августа объявили приговор инспекторам роты ТОР патрульной полиции. Их признали виновными в гибели львовянина. Парень пытался проглотить пакет с наркотиками, но подавился.

Реклама

А в Киеве мужчина под наркотиками выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже и упал на техническую крышу в районе третьего этажа. Как рассказала спасателям мать пострадавшего, последние недели она наблюдала неадекватное поведение сына и его злоупотребление наркотиками и алкоголем.

Ранее мы писали, что:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Киев
Больше новостей
Украина
Все новости
Последние новости
Больше новостей
Прямая трансляция
Опрос
погода
курс доллара
опрос
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять