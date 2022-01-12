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Киевляне уже активно сдают новогодние елки: список локаций (фото, видео)

Инна Собора, Дарья Цисарук
12 января, 12:04
Только в одном из пунктов приема уже лежат около сотни елок

Пункты приема елок работают в каждом районе столицы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Киевляне начали сдавать новогодние елки в пункты приема, расположенные по всей столице. Такие пункты будут работать до 31 января.

Об этом сообщает корреспондент новостей "Сегодня".

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Где уж сдают елки

В Святошинском районе уже активно убирают новогодние деревья из квартир. Там в пункты приема принесли около сотни елок.

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Пункт приёма елок в Святошинском районе. Фото: Сегодня

Адреса

Голосеевский район:

  • проспект Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);
  • парк "Покал", Столичное шоссе (возле производственного участка УЗН).

Дарницкий район:

  • улица Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН);
  • фитнес-парк озеро Лебедино (возле уборной).

Деснянский район:

  • улица Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН);
  • парк "Молодежный";
  • парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между проспектом Маяковского и улица Бальзака.

Днепровский район:

  • проспект Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН);
  • парк у озера Тельбин (возле общественной туалета);
  • парк возле кинотеатра "Аврора" (возле общественного туалета);
  • парк на Русановской набережной (возле ресторана "Смородина", возле контейнеров).

Оболонский район:

  • просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН);
  • парк "Наталка" (недостроенная часть, напротив дома №2Д на ул. Героев Сталинграда);
  • парк по улице Бережанской, 10-20 (на территории прилегающей к ул. Петра Панча).

Печерский район:

  • улица Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП УЗН).

Подольский район:

  • улица Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН);
  • улица Дмитриевская, 16;
  • проспект Правды, 72–76.

Соломенский район:

  • улица Новополева, 95 (производственная база КП УЗН);
  • сквер по улице Мартиросяна;
  • парк у кинотеатра "Тампере";
  • парк "Юность";
  • парк "Орленок".

Святошинский район:

  • улица Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН);
  • парк "Совки", ул. Жмеринская, 30-Г.

Шевченковский район:

  • пров. Герцена, 6 (производственная база КП УЗН);
  • парк "Сырецкий" (возле домика садовника);
  • парк "Нивки" (восточная часть, просп. Победы, 82-А).

Также пункты приема расположены на КП "Дарницкое ЛПГ":

  • Бориспольское шоссе, 23 км;
  • проспект Броварской, 2-А;
  • улица Радистов, 1-В;
  • Никольское лесничество, квартал №35;
  • Броварское лесничество, квартал №72.

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