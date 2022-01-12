Киевляне уже активно сдают новогодние елки: список локаций (фото, видео)

Пункты приема елок работают в каждом районе столицы. / Фото: Коллаж: Сегодня
Киевляне начали сдавать новогодние елки в пункты приема, расположенные по всей столице. Такие пункты будут работать до 31 января.
Об этом сообщает корреспондент новостей "Сегодня".
Где уж сдают елки
В Святошинском районе уже активно убирают новогодние деревья из квартир. Там в пункты приема принесли около сотни елок.
Пункт приёма елок в Святошинском районе. Фото: Сегодня
Адреса
Голосеевский район:
- проспект Голосеевский, 87-Г (производственная база КП УЗН);
- парк "Покал", Столичное шоссе (возле производственного участка УЗН).
Дарницкий район:
- улица Тростянецкая, 58-А (производственная база КП УЗН);
- фитнес-парк озеро Лебедино (возле уборной).
Деснянский район:
- улица Электротехническая, 26 (производственная база КП УЗН);
- парк "Молодежный";
- парк с водными объектами вдоль просп. Шухевича между проспектом Маяковского и улица Бальзака.
Днепровский район:
- проспект Освободителей, 6 (производственная база КП УЗН);
- парк у озера Тельбин (возле общественной туалета);
- парк возле кинотеатра "Аврора" (возле общественного туалета);
- парк на Русановской набережной (возле ресторана "Смородина", возле контейнеров).
Оболонский район:
- просп. Степана Бандеры, 26-А (производственная база КП УЗН);
- парк "Наталка" (недостроенная часть, напротив дома №2Д на ул. Героев Сталинграда);
- парк по улице Бережанской, 10-20 (на территории прилегающей к ул. Петра Панча).
Печерский район:
- улица Железнодорожное шоссе, 61 (производственная база КП УЗН).
Подольский район:
- улица Дмитриевская, 16-А (производственная база КП УЗН);
- улица Дмитриевская, 16;
- проспект Правды, 72–76.
Соломенский район:
- улица Новополева, 95 (производственная база КП УЗН);
- сквер по улице Мартиросяна;
- парк у кинотеатра "Тампере";
- парк "Юность";
- парк "Орленок".
Святошинский район:
- улица Бетховена, 8 (производственная база КП УЗН);
- парк "Совки", ул. Жмеринская, 30-Г.
Шевченковский район:
- пров. Герцена, 6 (производственная база КП УЗН);
- парк "Сырецкий" (возле домика садовника);
- парк "Нивки" (восточная часть, просп. Победы, 82-А).
Также пункты приема расположены на КП "Дарницкое ЛПГ":
- Бориспольское шоссе, 23 км;
- проспект Броварской, 2-А;
- улица Радистов, 1-В;
- Никольское лесничество, квартал №35;
- Броварское лесничество, квартал №72.
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