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Елочные киллеры. В Киеве вандалы срезали больше десяти деревьев (фото)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий редактор Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
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11 января, 15:21
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Елки высадили только в октябре прошлого года, когда в сквере провели комплексное озеленение
В столице вандалы срубили елки
В столице вандалы срубили елки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице генерала Воробьева (бывшая Курская) неизвестные повалили посаженные осенью елки. Как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Соломенского района, всего вандалы уничтожили 13 деревьев.

Люди с пилкой орудовали в новом сквере на Воздухофлотском проспекте, 26 две ночи подряд.

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"Вандалов пока никто не задержал. Они срезали пилкой 13 елок. Их просто бросили на том же месте. Вандализм продолжался две ночи подряд и очень странно, что этого никто из прохожих не заметил. В ночь с воскресенья на понедельник срезали последние 5 елок. Под одной из них оставили пилку", – рассказали нам в КП по СЗН Соломенского района.

Вандализм продолжался две ночи подряд
Вандализм продолжался две ночи подряд / Фото: Киев без цензуры

Елки высадили только в октябре прошлого года, когда в сквере провели комплексное озеленение. По информации КП, все материалы они передали в полицию.

"На место дважды приезжала полиция, мы написали два заявления по факту вандализма. Но пока результатов нет. Ущерб по срезанным деревьям составляет более 32 тысяч гривен", – добавляют в КП СЗН Соломянского района.

Заявление в полицию написали, но вандалов еще не задержали
Заявление в полицию написали, но вандалов еще не задержали / Фото: Киев без цензуры

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В полиции Соломянского района нам сообщи, что материалы по данному делу переданы участковым полицейским, которые на месте проводят проверку.

"Участковые полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, а также устанавливают возможный круг лиц, которые могут быть к этому причастны. Проверяют содержимое камер видеонаблюдения, но на тех, которые уже проверили ничего подозрительного нет. Уголовное производство по данному факту пока не открыто", – сообщили нам в полиции Соломенского района.

Куда можно сдать елку после Нового года?

В Киеве работают 15 пунктов приема новогодних деревьев. Принести елку на утилизацию можно будет в будни с 07:00 до 21:00 по 31 января включительно.

Сдать елки можно по адресам:

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  • КП УЗН Голосеевского района – просп. Голосеевский, 87-Г;
  • КП УЗН Дарницкого района – ул. Тростянецкая, 58-А;
  • КП УЗН Деснянского района – ул. Электротехническая, 26;
  • КП УЗН Днепровского района – просп. Освободителей, 6;
  • КП УЗН Оболонского района – просп. Степана Бандеры, 26-А;
  • КП УЗН Печерского района – ул. Железнодорожное шоссе, 61;
  • КП УЗН Подольского района – ул. Дмитриевская, 16;
  • КП УЗН Святошинского района – ул. Бетховена, 8;
  • КП УЗН Соломенского района – ул. Новополевая, 95;
  • КП УЗН Шевченковского района – пер. Герцена, 6;
  • Дарницкое ЛПГ – Бориспольское шоссе, 23 км;
  • Дарницкое ЛПГ – просп. Броварской, 2-А;
  • Дарницкое ЛПГ – ул. Радистов, 1-В;
  • Дарницкое ЛПГ – Никольское лесничество, квартал № 35;
  • Дарницкое ЛПГ – Броварское лесничество, квартал №72.

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