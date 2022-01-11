Елочные киллеры. В Киеве вандалы срезали больше десяти деревьев (фото)

Елки высадили только в октябре прошлого года, когда в сквере провели комплексное озеленение

В столице вандалы срубили елки / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве на улице генерала Воробьева (бывшая Курская) неизвестные повалили посаженные осенью елки. Как рассказали сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии по содержанию зеленых насаждений Соломенского района, всего вандалы уничтожили 13 деревьев.

Люди с пилкой орудовали в новом сквере на Воздухофлотском проспекте, 26 две ночи подряд.

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"Вандалов пока никто не задержал. Они срезали пилкой 13 елок. Их просто бросили на том же месте. Вандализм продолжался две ночи подряд и очень странно, что этого никто из прохожих не заметил. В ночь с воскресенья на понедельник срезали последние 5 елок. Под одной из них оставили пилку", – рассказали нам в КП по СЗН Соломенского района.

Вандализм продолжался две ночи подряд / Фото: Киев без цензуры

Елки высадили только в октябре прошлого года, когда в сквере провели комплексное озеленение. По информации КП, все материалы они передали в полицию.

"На место дважды приезжала полиция, мы написали два заявления по факту вандализма. Но пока результатов нет. Ущерб по срезанным деревьям составляет более 32 тысяч гривен", – добавляют в КП СЗН Соломянского района.

Заявление в полицию написали, но вандалов еще не задержали / Фото: Киев без цензуры

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В полиции Соломянского района нам сообщи, что материалы по данному делу переданы участковым полицейским, которые на месте проводят проверку.

"Участковые полицейские выясняют все обстоятельства происшествия, а также устанавливают возможный круг лиц, которые могут быть к этому причастны. Проверяют содержимое камер видеонаблюдения, но на тех, которые уже проверили ничего подозрительного нет. Уголовное производство по данному факту пока не открыто", – сообщили нам в полиции Соломенского района.

Куда можно сдать елку после Нового года?

В Киеве работают 15 пунктов приема новогодних деревьев. Принести елку на утилизацию можно будет в будни с 07:00 до 21:00 по 31 января включительно.

Сдать елки можно по адресам:

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