Кияни вже активно здають новорічні ялинки: список локацій (фото, відео)

Пункти прийому ялинок працюють у кожному районі столиці. / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни почали здавати новорічні ялинки у пункти прийому, розташовані по всій столиці. Такі пункти будуть працювати до 31 січня.

Про це повідомляє кореспондент новин "Сьогодні".

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Де вже здають ялинки

В Святошинському районі вже активно прибирають новорічні дерева з квартир. Там у пунки прийому принесли близько сотні ялинок.

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Пункт прийому ялинок у Святошинському районі. Фото: Сьогодні

Адреси

Голосіївський район:

проспект Голосіївський, 87-Г (виробнича база КП УЗН);

парк "Покал", Столичне шосе (біля виробничої дільниці УЗН).

Дарницький район:

вулиця Тростянецька, 58-А (виробнича база КП УЗН);

фітнес-парк озеро Лебедине (біля вбиральні).

Деснянський район:

вулиця Електротехнічна, 26 (виробнича база КП УЗН);

парк "Молодіжний";

парк із водними об’єктами уздовж просп. Шухевича між проспекта Маяковського та вулиця Бальзака.

Дніпровський район:

проспект Визволителів, 6 (виробнича база КП УЗН);

парк біля озера Тельбін (біля громадської вбиральні);

парк біля кінотеатру "Аврора" (біля громадської вбиральні);

парк на Русанівській набережній (біля ресторану "Смородина", біля контейнерів).

Оболонський район:

просп. Степана Бандери, 26-А (виробнича база КП УЗН);

парк "Наталка" (недобудована частина, навпроти буд. №2Д на вул. Героїв Сталінграда);

парк на вулиці Бережанській, 10-20 (на території прилеглій до вул. Петра Панча).

Печерський район:

вулиця Залізничне шосе, 61 (виробнича база КП УЗН).

Подільський район:

вулиця Дмитрівська, 16-А (виробнича база КП УЗН);

вулиця Дмитрівська, 16-А;

проспект Правди, 72-76.

Солом’янський район:

вулиця Новопольова, 95 (виробнича база КП УЗН);

сквер на вулиці Мартиросяна;

парк біля кінотеатру "Тампере";

парк "Юність";

парк "Орлятко".

Святошинський район:

вулиця Бетховена, 8 (виробнича база КП УЗН);

парк "Совки", вул. Жмеринська, 30-Г.

Шевченківський район:

пров. Герцена, 6 (виробнича база КП УЗН);

парк "Сирецький" (біля будиночка садівника);

парк "Нивки" (східна частина, просп. Перемоги, 82-А).

Також пункти прийому розташовані на КП "Дарницьке ЛПГ":

Бориспільське шосе, 23 км;

проспект Броварський, 2-А;

вулиця Радистів, 1-В;

Микільське лісництво, квартал №35;

Броварське лісництво, квартал №72.

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