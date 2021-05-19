Киевляне возмутились: на Троещине фонтан засыпали землей (видео)

Коммунальщики засыпали фонтан на Троещине землей. Фото: скрин
Недавно в Сети появилось видео, как на Троещине в Киеве коммунальщики засыпали фонтан землей. Это вызвало бурю эмоций и негодования у киевлян. Сайт "Сегодня" решил разобраться в ситуации и обратился за комментарием в "Киевзеленстрой".
По их словам, в сквере Высоцкого-Быкова на месте недействующего фонтана был создан цветочный фонтан.
"Данный фонтан не находится на балансе КП СЗН Деснянского района. При обследовании были выявлены нарушения герметичности чаш сооружения и отсутствует техническое оборудование. Для восстановления дальнейшего функционирования указанный объект требует проведения капитального ремонта", – ответили "Сегодня" в "Киевзеленстрой".
Учитывая все обстоятельства, предприятием было принято решение временно задействовать фонтан как элемент цветочной композиции.
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Это позволит сохранить объект от вандалов, от скопления там мусора и его разрушения.
"Чтобы принять фонтан на баланс КП СЗН Деснянского района, будут проведены соответствующие юридические процедуры. После взятия на баланс фонтан будет ремонтироваться", – добавляют коммунальщики.
Ранее мы писали, что в Киеве включили фонтаны – "Сегодня" проверили, как они работают.
Как сообщали новости "Сегодня", на Контрактовой площади в фонтан налили моющего средства и его пришлось выключить из-за образования большого количества пены.
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