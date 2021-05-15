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В Киеве включили фонтаны: на Майдане красота, а на Подоле – не заработал (фото, видео)

15 мая, 15:24

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Изначально сезон фонтанов должен был стартовать с 1 мая, но из-за карантина запуск перенесли на две недели

Фонтаны на Майдане с подсветкой и музыкой. Фото: КГГА

Фонтаны на Майдане с подсветкой и музыкой. Фото: КГГА

С сегодняшнего дня в столице стартовал сезон фонтанов. Киевлян они будут радовать не только веселыми струйками, но и подсветкой с музыкальным сопровождением. Работать они будут до 30 сентября. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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По ее словам, с традиционного 1 мая запуск фонтанов перенесли на 15-е число из-за карантинных ограничений.

В "Киевводфонде" отметили, что все фонтаны прошли необходимые этапы подготовки: работали электрики, инженеры и программисты. Заранее был проведен демонтаж зимнего укрытия чаш фонтанов, подключили электросети ко всем элементам, проверили и подключили насосное оборудование, настроили светло-музыкальное сопровождение.

Фонтаны на Майдане, а также уникальный комплекс фонтанов в акватории Русановского канала будут работать в режиме светло-музыкального шоу с 20:00 до 23:00.

Мы проверили, как работают фонтаны

На Майдане все хорошо.

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На Подоле, возле речного вокзала, фонтан не включился

Фото: Дмитрий Гордийчук

Как сообщали новости "Сегодня", на Контрактовой площади в фонтан налили моющего средства и его пришлось выключить из-за образования большого количества пены.

Также мы писали, что в Киеве открыли обновленный "Наводницкий" парк. У памятника основателям Киева обустроили также и световой фонтан с высотой струй 3,5 метра.

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