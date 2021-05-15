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"Теперь это место действительно завораживает": в Киеве открыли обновленный "Наводницкий" парк (видео)

15 мая, 00:23

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

У памятника основателям Киева обустроили также и световой фонтан с высотой струй 3,5 метра

В столице после ремонта открыли "Наводницкий" парк и световой фонтан возле памятника основателям Киева – Кия, Щека, Хорива и их сестры Лыбеди.

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Об этом в Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.

"Открыли сегодня после ремонта один из знаковых парков Киева – "Наводницкий", где провели благоустройство территории и обустроили световой фонтан возле памятника основателям Киева", – говорится в сообщении.

Видео: Виталий Кличко, Telegram

В то же время заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев на своей странице в Facebook написал: "Высота струй – 3,5 метра. С помощью различных цветов создается радуга, которая "несут" лодку с основателями Киева над Днепром. Теперь это место действительно завораживает".

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Видео: Петр Пантелеев, Facebook

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Также мы писали о том, что в Киеве открыли после реконструкции фонтан "Самсон" на Контрактовой площади.

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