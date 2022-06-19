Кличко сообщил, когда пустят машины и общественный транспорт по мостам Метро и Патона

Вопрос по общественному транспорту остался открытым / Коллаж "Сегодня"
Транспортная инфраструктура Киева возвращается к довоенному состоянию – с понедельника, 20 июня, открывается движение по мостам Метро и Патона, которые оставались заблокированными с начала вторжения России в Украину.
Об открытии мостов сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
Что известно
"В Киеве с утра понедельника, 20 июня, возобновляем автомобильное движение по мостам Метро и Патона. Для автосообщения между левым и правым берегами столицы будут работать Дарницкий, Северный, Южный, мост Метро и Патона", – сообщил градоначальник.
Однако он пока не обрадовал, что через указанные транспортные артерии возобновятся перевозки людей муниципальным общественным транспортом, хотя многие маршруты были очень популярными.
"Об организации работы общественного транспорта с учетом возобновления движения по мостам городские власти сообщат дополнительно", – говорится в сообщении.
Обстановка
- Безопаснее жить в Киеве не стало. Утром 19 июня жители столицы проснулись от очередных взрывов. Система ПВО сбила несколько ракет, которые были запущены армией России по Киеву.
- В начале июня в Киеве подняли вопрос об исчезновении блокпостов, которые были возведены в городе два месяца назад. Как заявляют городские чиновники, с блокпостов исчезают мешки с землей и песком, противотанковые ежи и другие конструкции.
- За первый день усиленных проверок пассажиров на Центральном вокзале Киева обнаружили 20 попыток перевозки запрещенных предметов. Среди них оружие и боеприпасы.
- Среди грандиозных планов по восстановлению Киева и области есть идея запуска троллейбусной линии между Киевом и Ирпенем.